Lorsch. In knapp sechs Wochen ist Kommunalwahl. Mehr als 11 000 Lorscher können entscheiden, wie die Stadtverordnetenversammlung künftig personell besetzt sein soll. Wegen Corona aber ist ein Wahlkampf beziehungsweise das Informieren über die politischen Ziele und das Werben um die Stimmen der Wähler nicht wie gewohnt möglich. Die Spitzenkandidaten aller fünf derzeit im Ortsparlament vertretenen Fraktionen appellieren jetzt in einer gemeinsamen Pressemitteilung, zur Wahl zu gehen.

„Gehen Sie zur Wahl, nehmen Sie Einfluss“, schreiben Christiane Ludwig-Paul (CDU), Matthias Schimpf (Grüne), Dirk Sander (SPD), Dr. Klaus Wolff (FDP) und Christian Walter (PWL). Bei der Wahl am 14. März entscheiden die Lorscher darüber, wer in den nächsten fünf Jahren in den städtischen Gremien die Zukunft der Stadt Lorsch gestalte, erinnern sie.

Für Demokraten verpflichtend

„Nehmen Sie Ihr Recht wahr und bestimmen Sie mit. Wir können vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte, aber auch angesichts vieler unfreier Wahlen weltweit dankbar sein, in freien und geheimen Wahlen mitbestimmen zu können“, heißt es im Appell der Spitzenkandidaten. Dieses im Grundgesetz verankerte Recht „sollte für jeden Demokraten eine Verpflichtung sein“, meinen Ludwig-Paul, Schimpf, Sander, Wolff und Walter. Leider nutzten nicht alle Bürger dieses Recht. „Demokratie, auch in Lorsch, lebt von einer regen Bürgerbeteiligung und eine hohe Wahlbeteiligung stärkt auch die Legitimation der städtischen Gremien“, machen die fünf Bewerber deshalb deutlich.

Mit der Abstimmung nehmen die Bürger Einfluss auf die künftige Entwicklung ihrer Stadt. Die Stadtverordneten entscheiden zum Beispiel darüber, ob und wie in die Kinderbetreuung investiert wird, wie Vereinsarbeit oder kulturelle Angebote gefördert werden, erläutern die Verfasser des Aufrufs. Auch Fragen der Bauleitplanung und viele Themen mehr werden im Ortsparlament beraten. Jede Stimme sei somit die Chance, Einfluss auf die künftige Politik zu nehmen.

Bei der vergangenen Kommunalwahl im Jahr 2016 haben in Lorsch allerdings nur 51 Prozent der Berechtigten von ihrem Wahlrecht auch Gebrauch gemacht.

Für diejenigen, die nicht persönlich ins Wahllokal gehen können, gibt es den unkomplizierten Weg der Briefwahl. Gerade während der Corona-Krise sei die Briefwahl eine gute Alternative.

Auch für die Beteiligung an der Kreistags- und Landratsdirektwahl, welche ebenfalls am 14. März stattfinden, werben die Lorscher Spitzenkandidaten. „Nehmen Sie auch hier die Chance wahr und bestimmen Sie über die Zusammensetzung des Kreistages mit und auch, wer künftig Landrat des Kreises Bergstraße sein soll. Dass dabei die Lorscher Kandidaten für den Kreistag die Belange unserer Stadt Lorsch und ihrer Bevölkerung besonders nachdrücklich vertreten würden, liegt auf der Hand“, heißt es im Appell.

Erstmals in Lorsch gibt es zudem eine Wahl zum Ausländerbeirat. Wahlberechtigt sind alle Einwohner mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft. Das neue Gremium sollte ein starkes Mandat bekommen. Auf dem Wahlzettel zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorsch sind in den verschiedenen Listenvorschlägen der Parteien und Wählervereinigungen die Namen derer, die bereit sind, sich fünf Jahre ehrenamtlich für Lorsch und seine Bürger einzusetzen, aufgelistet. „Zeigen Sie diesen Menschen Ihre Wertschätzung und gehen Sie zur Wahl“, wünschen sich die Spitzenkandidaten.

Bei Fragen zur Wahl könne sich jeder an die Stadtverwaltung oder die Kandidaten zur Kommunalwahl direkt wenden, so Ludwig-Paul, Schimpf, Sander, Wolff und Walter. Übereingekommen sind die Bewerber in Lorsch allerdings, dass es wegen der Pandemie diesmal keine Wahl-Informationsstände geben wird.

Gemeinsam habe man entschieden, „dass wir aus Sorge und Verantwortung um die Gesundheit und das Wohlergehen der Lorscher Bürger auf die üblichen Wahl-Informationsstände verzichten. Auch in Wahlkampfzeiten, in denen wir um die Stimme und das Vertrauen der Lorscher Bürger im Wettstreit stehen, tritt dieser vor den Gefahren der Corona-Pandemie zurück“, so die Kandidaten. red