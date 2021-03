Ihre Praxis in Bensheim, nahe am Krankenhaus gelegen, hat Hildegard Kaplan-Reiterer geschmackvoll eingerichtet. Im Regal in ihren Büro-Räumen fallen sofort auch schöne alte Bücher ins Auge. Ein Nibelungenlied-Band ist darunter und eine Ausgabe des „Lorscher Codex“. Die Bensheimer Ärztin, die in ihrer freien Zeit gerne liest, bewirbt sich am 14. März zum ersten Mal um die ehrenamtliche

...