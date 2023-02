Kandidaten für die Wahl der Lorscher „Sportler des Jahres“ sind nominiert

Lorsch. Endlich wird es wieder eine richtig große Sportlerehrung der Stadt Lorsch geben. Eine Veranstaltung, die in der Nibelungenhalle ausgerichtet wird, zu der jeder Interessierte willkommen ist und die damit viel Publikum und einen passenden öffentlichen Rahmen für die Würdigung ausgezeichneter sportlicher Leistungen bietet. Für den 26. März (ein Sonntag) ist die Sportlerehrung terminiert.

Das sind die Bewerber Nominiert für den Titel „Sportlerin des Jahres“ sind vier Athletinnen: Sportkeglerin Luisa Ebert Jazztänzerin Marilena Seng Tennisspielerin Lisa Rauch Stepptänzerin Michaela Truber Nominiert für den Titel „Sportler des Jahres“ sind drei Athleten: Kartfahrer Collin Lindner Langstreckenläufer Yihun Fantahuhn Gezahign Segelflieger Uwe Wahlig Nominiert für den Titel „Mannschaft des Jahres“ sind drei Teams: Tennisdamen des TCO Lorsch Erste Mannschaft des Sportkegelclubs Nibelungen Lorsch Lateintanzpaar des Tanzsportclubs Rot-Weiß Lorsch

Großveranstaltung mit zwei Teilen

Sie soll zwei Teile haben: zum Auftakt ab 14 Uhr steht vor allem das junge Publikum im Rampenlicht, am späteren Nachmittag stehen unter anderem Erwachsene, Funktionäre mit besonderen Verdiensten um den Sport und die „Sportler des Jahres“ im Mittelpunkt.

Insgesamt sollen rund 250 Sportler von der Stadt Lorsch an diesem Tag eine Ehrung erhalten. Zudem ist ein Rahmenprogramm mit attraktiven sportlichen Darbietungen vorgesehen. Freuen kann man sich zum Beispiel auf eine Basketball-Einlage der Odinas der Freiwilligen Feuerwehr Lorsch, auf ein Medley der Jugend-Tanzsportgarde der Lorscher Turnvereinigung sowie weitere tänzerische Vorführungen, etwa von Tanzpaaren des TSC Rot-Weiß.

In den vergangenen Jahren waren wegen der Pandemie lediglich Ehrungsabende für einen kleinen Kreis geladener Gäste um die „Sportler des Jahres“ möglich. Komplett streichen wollte man in Lorsch die Auszeichnung besonderer Sportler nie. Auch in der Corona-Krise haben Athleten schließlich herausragende Erfolge erreicht, auch wenn zahlreiche Wettkämpfe abgesagt wurden. Viele Sportler haben sich trotz schwierigster Rahmenbedingungen nicht entmutigen lassen, neue Trainingseinheiten kreiert, Mut und Ausdauer bewiesen.

Die Auswirkungen der Pandemie machen sich noch immer bemerkbar, heißt es aus dem Stadthaus, aus dem jetzt aus dem Kreis der 250 zu ehrenden Sportler zehn Vorschläge für die Wahl der „Sportler des Jahres“ vorgelegt werden. Vier Kandidatinnen für den Titel „Sportlerin des Jahres“ und jeweils drei Kandidaten für die Auszeichnung als „Sportler des Jahres“ beziehungsweise „Team des Jahres“ hat die Sportkommission empfohlen und der Magistrat der Stadt unter Vorsitz von Bürgermeister Christian Schönung hat den Empfehlungen zugestimmt.

Ab jetzt kann gewählt werden

Wer von den Bewerbern die begehrte Auszeichnung bekommen soll, das wird erneut im Rahmen einer Publikumswahl entschieden. Im Bergsträßer Anzeiger werden in den kommenden Wochen alle Kandidaten vorgestellt und die Leser können ihre Stimme für ihren jeweiligen Favoriten in allen drei Kategorien abgeben. Die Wahl läuft bis zum 15. März. Online ist die Abstimmung ab sofort freigeschaltet, und zwar unter der Adresse bergstraesser-anzeiger.de/sportlerwahl. Natürlich kann jeder Teilnehmer nur einmal seine Stimmen vergeben. Mitmachen lohnt sich. Unter allen Teilnehmern werden eine Saisonkarte für das Waldschwimmbad verlost sowie ein Präsentkorb mit Spezialitäten aus der Region.

Weltmeister sind dabei

Sportler aus den unterschiedlichsten Disziplinen sind nominiert: Tänzer, Tennisspieler und Sportkegler sind darunter sowie ein Kartfahrer, ein Segelflieger und ein Leichtathlet. Alle Nominierten haben Meisterliches geschafft, nämlich Landes- oder Bundesentscheide gewonnen oder vordere Plätze belegt, auch mehrere Lorscher mit einem Weltmeistertitel sind wieder dabei. Die jüngste Kandidatin, die einen solchen Erfolg vorweisen kann, ist erst 16 Jahre alt. sch