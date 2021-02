Lorsch. Vielerorts in der Stadt sind Plakate der Parteien zur Kommunalwahl zu sehen. Auch für die Ausländerbeiratswahl wird mit einigen Plakaten geworben. Denn am 14. März wird parallel zur Kommunalwahl erstmals ein Ausländerbeirat in Lorsch gewählt werden.

Der Ausländerbeirat ist ein beratendes Gremium. Er bringt sich bei kommunalpolitischen Entscheidungen mit Empfehlungen und Stellungnahmen ein und ermöglicht so die politische Teilhabe von ausländischen Mitbürgern zum Beispiel in den Bereichen Schule oder Wohnraum. Er setzt sich für sozialen Ausgleich und interkulturelle Begegnung ein.

Magot Müller (r.) und Alois Cermak beim Aufhängen der Plakate. © Müller

Mit der neuen Internationalen Liste Lorsch (ILL) gibt es zwar nur einen Wahlvorschlag, die Kandidaten stammen jedoch aus zehn verschiedenen Ländern und fünf Kontinenten. Das veranschaulicht die Vielfalt in Lorsch. Jeder Wähler hat beim Ausfüllen des Stimmzettels die Möglichkeit, selbst Schwerpunkte zu setzen, indem er einem Kandidaten bis zu drei seiner neun Stimmen gibt, statt sie gleichmäßig auf die Kandidaten des Wahlvorschlags zu verteilen.

Wahlberechtigt für den Ausländerbeirat sind alle volljährigen Ausländer, die seit mindestens sechs Wochen ihren Wohnsitz in Lorsch haben, erinnern die Initiatoren der ILL um Margot Müller. Nicht wahlberechtigt sind Doppelstaatler und eingebürgerte Deutsche. In Lorsch sind rund 1500 Personen aus über 70 Ländern wahlberechtigt. Alle Wähler erhalten die Wahlbenachrichtigung von der Stadtverwaltung per Post zugesandt. Sie muss am Wahltag ins Wahllokal mitgebracht werden. Durch Rücksendung der Wahlbenachrichtigung ans Wahlbüro kann auch Briefwahl beantragt werden.

Wegen Corona keine Infostände

Bedingt durch den Corona-Lockdown können keine Veranstaltung und Infostände zur Wahl des Ausländerbeirats angeboten werden. Wer Fragen hat, kann sich an Alois Cermak unter alois.cermak@gmx.de oder an Margot Müller unter Rufnummer 06251/588710 oder margot.mueller.lorsch@gmail.com wenden. red