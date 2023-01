Das Ekeligste am Ausklang der Pandemie ist, dass die Leute nicht mehr in frische Masken investieren, weil sich das ja wohl nicht mehr lohne, und sich daher den speckig-fusseligen Altbestand vor die Schnauze spannen. „Die schauen aus wie das Flusensieb im Wäschetrockner.“ Das Schöne an Mia Pittroff ist die mikroskopisch präzise Art, in der sie ihre Umgebung wahrnimmt und daraus ihre

...