Als „Höhepunkt des Jahres“ bewirbt Lauresham-Leiter Claus Kropp den kommenden Sonntag (8.) im Freilichtlabor. Auf dem Gelände im Klosterfeld, das einen anschaulichen Einblick in das Leben zur Karolingerzeit gibt, steht dann der „Tag der Experimentellen Archäologie“ an. Besucher sind dazu willkommen, am umfangreichen Programm können sie am Sonntag kostenlos teilnehmen.

Was wird geboten?

...