Lorsch. Seit 20 Jahren gibt es einen Jugendrat in Lorsch. Zu den bleibenden Erfolgen der ersten Gremiumsmitglieder gehört die Skater-Anlage im Ehlried, für die sie sich damals erfolgreich einsetzten. Der amtierende Jugendrat könnte nun dafür sorgen, dass daneben auch ein Dirtpark entsteht. Unter Vorsitz von Annick Breitenbach berieten die jungen Leute in ihrer Sitzung am Mittwochabend jedenfalls zum wiederholten Mal über diesen Wunsch Lorscher Biker.

Gerne wie in Zwingenberg

Der Jugendrat hat inzwischen nach Gesprächen mit Nutzern Informationen zusammengetragen, wie eine solche Anlage mit Absprungrampe und Landebahn aussehen könnte. Ergebnis: Auf einem 40 mal 50 Meter großen Gelände sollte es drei nebeneinanderliegende knapp zwei Meter breite Bahnen geben, auf denen unterschiedliche Sprünge mit dem Fahrrad über Erdhügel und Tables möglich werden. Ein Starthügel sollte etwa zwei Meter hoch sein.

Den Dirtpark in Bensheim nimmt man sich für die mögliche Anlage in Lorsch nicht zum Vorbild. Zu viel Kies, hieß es etwa. Als gelungen gilt dagegen das als „Bembelbahn“ bekannte Areal in Zwingenberg.

Die erarbeiteten Unterlagen werden jetzt zunächst an den Magistrat gegeben, um den Mitgliedern dort einen ersten Eindruck zu vermitteln. Anschließend könnte die Leitung des Eigenbetriebs eine erste Prüfung vornehmen, was sich im Ehlried machen ließe, berichtete Bürgermeister Christian Schönung. Als positiv vermerkte der Verwaltungschef, dass für die gewünschte Anlage offenbar weder eine Umzäunung noch Flutlicht erforderlich wären.

Annick Breitenbach wertete es als einen „tollen Erfolg“, dass der Jugendrat das Anliegen junger Lorscher nun als Projekt zur Prüfung auf den offiziellen Weg gebracht hat. Man sei sich aber im Klaren darüber, dass ein Dirtpark kaum bereits im kommenden Jahr fertig sein könne.

Den weitaus größten Teil der Jugendrat-Sitzung ging es diesmal um den Jugendrat selbst. Im Juli – das genaue Datum ist noch nicht festgelegt – stehen turnusgemäß Neuwahlen an. Derzeit läuft die Kandidaten-Suche. Es ist nicht so leicht, genügend Bewerber zu finden, die sich aufstellen lassen, stellten die Gremiumsmitglieder fest.

Die Zahl der Interessierten würde aktuell zwar bereits reichen, um den elfköpfigen Jugendrat wieder zu besetzen. Damit eine echte Wahl erfolgen kann, müssen aber mehr als elf junge Leute auf der Liste stehen. Das erklärten Schönung sowie die Stadtverordnetenvorsteherin Christiane Ludwig-Paul als in der Sitzung die Idee aufkam, man könnte das Gremium vielleicht einfach mit den elf Interessierten konstituieren – ohne vorherige allgemeine Wahl.

Ohne Wahl geht es nicht

Keinen Jugendrat mehr zu haben sei doch die schlechtere Alternative, argumentierte ein Mitglied. Das Gremium fördere schließlich das politische Interesse junger Leute. Im laufenden Prozess könnten die Spielregeln aber nicht nach Belieben geändert werden, wurde klargestellt. Eine Wahl müsse stattfinden. Die Gremiumsmitglieder zeigten sich dann doch zuversichtlich, weitere Bewerber zu gewinnen. Meldeschluss soll der 16. April sein.

Beraten wurde überdies über eine mögliche Verlängerung der Wahlperiode. Die Amtszeit von nur zwei Jahren sei „krass kurz“, bemängelte ein Mitglied. Gerade in der Corona-Krise habe der jetzige Jugendrat viele Vorhaben wieder streichen müssen. Weder die geplanten Fußball-Turniere noch die Kino-Veranstaltungen waren zulässig. Auch die Jugendrat-Sitzungen finden nur noch online statt. Die große Mehrheit der Mitglieder sprach sich dennoch gegen eine Ausweitung auf drei oder vier Jahre aus. Denn es werde dann noch schwerer sein, junge Leute über eine solche Zeitspanne für die Mitarbeit zu begeistern.

Eine Änderung in der Geschäftsordnung des Jugendrats wird es wohl trotzdem geben. Die Mitglieder hatten sich zuletzt dafür ausgesprochen, dass das aktive und passive Wahlalter beim Jugendrat nicht mehr differieren soll. Bislang kann das Gremium nur von jungen Lorschern im Alter von zwölf bis 17 Jahren gewählt werden, künftig sollen alle Lorscher bis maximal 21 Jahre mitbestimmen dürfen.

Vorsitzende scheidet aus

Schon in der Sitzung der Stadtverordneten im April will der Jugendrat diesen Wunsch vortragen, die Entscheidung über die Satzungsänderung obliegt dann dem Ortsparlament.

Dem neuen Stadtparlament gehören künftig auch zwei Jugendrat-Mitglieder an, die deshalb das Jugendgremium verlassen: Nick Lammer und Annick Breitenbach arbeiten ab April für die CDU in der Stadtverordnetenversammlung mit. Gia Nguyen übernimmt dann die Aufgabe als erste Ansprechpartnerin im Jugendrat. Dessen nächste Sitzung ist für den 5. Mai terminiert.