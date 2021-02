  Jugendrat bereitet die Wahl vor

Lorsch. Nicht nur Kommunalwahlen und Bundestagswahlen finden 2021 statt, auch über die künftige personelle Zusammensetzung des Lorscher Jugendrats ist in diesem Jahr wieder zu entscheiden. Zur Wahl aufgerufen sind – alle zwei Jahre – alle Lorscher im Alter zwischen 12 und 17 Jahren. Der Jugendrat besteht aus elf Mitgliedern, die sich um die Anliegen junger Leute in Lorsch kümmern. Das Gremium hat zum Beispiel dafür gestimmt, dass das Jugendzentrum bald in der Stadtmitte, in der sanierten Nibelungenhalle zu finden sein wird.

AdUnit urban-intext1

Bei der nächsten Sitzung des Jugendrats wird die Vorbereitung der Wahl ein Thema sein. Beraten werden soll bei der Zusammenkunft am kommenden Mittwoch (24.) auch über eine Satzungsänderung, die das Wahlalter betrifft, teilte die amtierende Jugendratsvorsitzende Annick Breitenbach mit.

Drittes Thema für die Sitzung, die wegen Corona erneut digital stattfinden wird, ist der von einigen jungen Lorschern gewünschte Dirtpark. Unser Bild zeigt Vorsitzende Breitenbach (Mitte) mit Jugendrat-Mitgliedern. / sch