Die Stadt Lorsch lädt am 9. November (Dienstag) zum gemeinsamen Gedenken an die Reichspogromnacht ein. Das Gedenken findet, wie stets, am Mahnmal in der Schulstraße statt. Erstmals gibt es für die Teilnehmer im Anschluss daran die Möglichkeit, die neue Dokumentationsstätte für jüdisches Leben zu betreten. Eingerichtet wurde sie im Gebäude, in dem auch die Kurpfalzbibliothek zu finden ist, nur

...