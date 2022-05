„Da am 29. April 1972 in Lorsch die erste Altpapier-Sammlung der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt wurde, haben wir die 50 Jahre voll, wenn wir am 28. Mai 2022 unsere nächste Altpapiersammlung durchführen“, erklärt Franz-Josef Schumacher, Vorsitzender des Lorscher Feuerwehrvereins. „In diesem Zeitraum wurden insgesamt 14 600 Tonnen Altpapier gesammelt“, stellte er fest.

