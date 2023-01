Jetzt gibt es vier künstlerische Leiter

Lorsch. Mit dem Start ins neue Jahr dürfen sich Freunde der Lorscher Reihe Rathauskonzerte über Zuwachs unter den künstlerischen Leitern dieses Formats freuen. Denn der gebürtige Lorscher Gitarrist und Musikpädagoge Matthias Jakob ergänzt die Gruppe der verantwortlichen Musiker.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bekannt durch verschiedene Kooperationen mit Kammermusikensembles, die ihn auch schon zu Fernseh- und Rundfunkproduktionen des Hessischen Rundfunks führten, darf sich die Zuhörerschaft der Rathauskonzerte auf Gitarrenmusik in verschiedensten Kontexten freuen, darunter beispielsweise auch Klassik und Flamenco.

Thomas Adelberger gestaltet das Auftaktkonzert 2023. © Stadt Lorsch

Damit steigt auch die Zahl der jährlichen Rathauskonzerte von sechs auf acht, wofür der Lorscher Magistrat die nötigen finanziellen Mittel bereitstellen ließ, heißt es in einer Mitteilung aus dem Kulturbüro.

Auftakt am kommenden Sonntag

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Parktheater Der Funke zum Bensheimer Publikum sprang nur selten über Mehr erfahren KulTour Kulturtipps der Woche: Von Apache 207 bis zu Zeit-Fragen mit Eckhart von Hirschhausen Mehr erfahren

Den Anfang im diesjährigen Programm macht allerdings Thomas Adelberger, mit einer Formation bestehend aus Pianisten, Harfenistin und Tenor und das verspricht auch schon der Titel des Konzerts: „Gesang-Harfe-Klavier“. Mit diesem ersten Termin am kommende Sonntag (22.) wird die Konzertreihe auch wieder zurecht den Namen „Lorscher Rathauskonzerte“ tragen. Denn Veranstaltungsort wird wieder, wie zu vorpandemischen Zeiten, der Nibelungensaal im Alten Rathaus sein.

Wie gewohnt geht es um 18 Uhr mit dem Abendprogramm los, Einlass und Ticketverkauf beginnen wie gewohnt um 17.30 Uhr. Musikalisch beginnt 2023 damit klassisch, mit einem vielseitigen Querschnitt aus spätbarocken bis hin zu romantischen Stücken, aber auch moderne Kompositionen sind in der Liedfolge zu finden.

Die Formation des Abends um Thomas Adelberger am Flügel musiziert regelmäßig gemeinsam und erkundet in den klassischen musikalischen Sphären die hierzu passende, leider nicht sehr umfangreiche Literatur, wie Adelberger sagt. Diese Recherchen bilden oft die Grundlage für die programmatische Gestaltung der gemeinsamen Auftritte, wie auch zu diesem Termin der ungewöhnlichen, aber klanglich sehr reizvollen Besetzung.

Mit Tenor Gerhard Schramm

Der Tenor des Abends, Gerhard Schramm, war erst im vergangenen Oktober bei Thomas Adelbergers begeistert aufgenommenen Rathauskonzert unter dem Motto „Duelle – Duette. Ein Streifzug durch die Geschichte des Gesangs“ zu sehen und zu hören. Harfenistin Rachel Kelz, regelmäßig mit Orchestern wie zum Beispiel den Staatstheatern Darmstadt und Mainz oder der Philharmonie Südwestfalen auf der Bühne zu sehen, komplettiert die Besetzung.

Matthias Jakob macht aus dem bisherigen Leitertrio ein Quartett. Zu den bewährten Künstlerischen Leitern gehören Thomas Adelberger, Dieter Kordes und Christoph Schöpsdau. Abwechselnd gestalten diese Lorscher Experten die Lorscher Rathauskonzerte.

Nach dem Auftakt am 22. Januar mit Gerhard Schramm, Harfenistin Rachel Kelz und Thomas Adelberger am Flügel lädt am 26. Februar Christoph Schöpsdau zu einem Rathauskonzert ein. Am 26. März ist Dieter Kordes der Organisator der Musikveranstaltung, am 16. April ist erstmals Matthias Jakob als Künstlerischer Leiter eines Abends an der Reihe.

Mit dem ersten Rathauskonzert des Jahres zieht die Veranstaltungsreihe wieder zurück auf ihre Stammbühne, das heißt in den Nibelungensaal im Alten Rathaus.

Karten gibt es nur an der Abendkasse (ab 17.30 Uhr). „Da die Plätze begrenzt sind, empfiehlt sich ein frühes Erscheinen“, heißt es in der Ankündigung. red