Jeder will mal mit dem Weltmeister aus Lorsch fliegen

Lorsch. Die Namen von Weltmeistern wie Lewis Hamilton oder Usain Bolt kennt jeder. Sebastian Kawa dagegen dürfte deutlich weniger Menschen ein Begriff sein. Dabei ist der 49-Jährige 16-facher Weltmeister. Seine Weltklasse-Leistungen erbringt er nicht am Boden wie Formel-1-Fahrer oder Sprinter, sondern in der Luft. Kawa ist Segelflieger. Ein sportliches Vorbild ist der außerordentlich erfolgreiche polnische Pilot etwa für Uwe Wahlig. Der Lorscher Segelflieger ist im vorigen Jahr selbst zum ersten Mal Weltmeister geworden. Wahlig ist wegen seiner herausragenden Leistung in der Clubklasse jetzt erneut für die Wahl der Lorscher Sportler des Jahres nominiert.

In Frankreich hat er die Goldmedaille mit seinem Segelflieger LS3 geholt, einem Modell mit einer Flügelspannweite von 15 Metern aus den 1980er Jahren. Den Sieg hat er unter zum Teil schwierigen Wetterverhältnissen errungen. Die äußeren Bedingungen aber sind für alle Starter natürlich gleich. Wer gewinnen will, muss nicht nur körperlich fit sein und sein Flugzeug aus dem Effeff beherrschen, er muss auch über die passende Strategie verfügen – und er muss sich intensiv mit den Gegebenheiten der Flugstrecke vertraut gemacht haben.

Lesen ist unverzichtbar

Kein Wunder deshalb, dass Lesen zum Trainings- und Vorbereitungsprogramm des Lorscher Athleten dazugehört. Das Buch, das Uwe Wahlig über Sebastian Kawa gelesen hat, beschäftigt sich unter anderem mit Wettbewerbstaktik, berichtet er. Den vielfachen Weltmeister konnte Wahlig auch persönlich kennenlernen. „Eine Ehre“, so der Lorscher.

Wer als Segelflieger einen beträchtlichen Teil seiner Zeit über den Wolken verbringt und wieder sicher landen will, muss sich viele Kenntnisse aneignen über Meteorologie, Thermik, Wolkenfelder, Aufwinde. In seinem winzigen Einsitzer ist der Pilot schließlich ganz allein in bis zu 2000 Metern Höhe unterwegs. Bis zu 300 Kilometer schaffen die Flieger an einem Wettkampftag. Segelfliegen, so beschreibt es der studierte Geologe Wahlig, der als IT-Spezialist arbeitet, ist eine der weniger werdenden Sportarten, in der es auch im Hochleistungsfeld vor allem auf die Eigenverantwortung ankommt.

Auch ein Segelflieger hat ein Team, das ihn unterstützt. Er muss aber über sehr viel Technisches selbst bestens Bescheid wissen. Er muss Satellitenbilder auswerten können und selbstverständlich die Luftverkehrsregeln kennen. Auf keinen Fall sollte er etwa in einen falschen Luftraum geraten, sonst drohen harte Strafen. Segelfliegen ist eine anspruchsvolle Sportart. Es sollte nichts dem Zufall überlassen werden.

Fluglehrer und erster Titelträger

Corona hat auch den Segelfliegern zugesetzt. Wahlig startet für die Segelfluggruppe Bensheim (SFG). Zwei Jahre lang pausierte das gewohnte Vereinsleben weitgehend. Der übliche Erfahrungsaustausch, die Zusammenkünfte bei Starts und Landungen waren nur sehr eingeschränkt möglich. Obwohl seit seinem Titelgewinn „viele mit dem Weltmeister fliegen wollen“, erzählt Wahlig, der sich bei der SFG auch als Fluglehrer engagiert, dass er jetzt besonders gefragt ist beim sportlichen Nachwuchs. Der Lorscher, er ist Mitglied der Segelflug-Nationalmannschaft, ist schließlich der erste Weltmeister in der SFG.

Nun ist es natürlich der Krieg in der Ukraine, der auch die Flugsportler umtreibt. In ihrem Terrain über den Wolken ist die Freiheit zwar bekanntlich grenzenlos und Nationalitäten spielen für die Sportler untereinander keine Rolle. Es verbindet sie schließlich die Faszination fürs Fliegen. Aber ob man sich angesichts der dramatischen politischen Entwicklungen überhaupt auf Sport wird konzentrieren können? Uwe Wahlig ist – wie viele internationale Top-Piloten – im April zum Beispiel für ein Training angemeldet, das in der Slowakei stattfinden soll, einem Nachbarland der Ukraine. Die nächste Europameisterschaft ist auch nicht weit weg vom Krisengebiet, sie ist für August in Litauen, Nachbarland von Belarus, terminiert. Bei diesem Wettbewerb ist Wahlig aber nicht dabei.

In Zwickau in die Luft

Mitfliegen will der 51 Jahre alte Lorscher bei der Deutschen Meisterschaft, die im Juli in Zwickau ausgetragen wird. Er freut sich auf einen spannenden Leistungsvergleich mit mehr als 30 Piloten seiner Klasse. Mit der DM verbindet er zudem schöne Erinnerungen, denn bei der letzten Teilnahme wurde er DM-Vize. Bei der Europameisterschaft ist d er Lorscher, der bereits nicht nur für die Sportlerwahl der Stadt Lorsch, sondern auch für Bensheim nominiert war, schon zu Bronze geflogen.

Und die Zukunft? Im kommenden Jahr will Uwe Wahlig seinen Weltmeister-Titel verteidigen. Die WM wird in Australien ausgetragen. Mit seinem bisherigen LS3 hat er inzwischen alles gewonnen. Vielleicht werde er in absehbarer Zeit auf einen etwas moderneren Flieger umsteigen, überlegt er.