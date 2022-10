„Vor uns die Sintflut“ lautet der Titel eines Vortrags von Vortrag von David Blischke am heutigen Freitag, 21. Oktober, um 19 Uhr in der Zehntscheune Lorsch. Behandelt wird das in der Geschichtswissenschaft als Jahrtausendflut bezeichnete Hochwasser um den Heiligentag von Maria Magdalena, den 22. Juni im Jahr 1342. Anhand von mittelalterlichen Quellen wird versucht, die Reaktionen und

...