Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Freizeit - Der Lorscher Jahrgang 1940 begrüßte den in Pennsylvania lebenden Klaus Brunnengräber in seiner Heimatstadt Jahrgangstreffen in Lorsch mit Besuch aus den USA

Mit einem Glas Sekt stießen Margot Henkes und Klaus Brunnengräber, Besucher aus den USA, beim Treffen des Jahrgangs 1940 an. © WEINBACH