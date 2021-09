Die Ökumenische Flüchtlingshilfe Lorsch (ÖFL) hat ihre Helferkreistreffen wieder aufgenommen. Vorsitzende Margot Müller begrüßte in Anwesenheit von Bürgermeister Christian Schönung zahlreiche Teilnehmer und auch neue Interessierte an der Arbeit mit Geflüchteten. Die Lockdowns seit 2020 und das Betretungsverbot in den Unterkünften in der Lagerhausstraße behinderten die Arbeit der ehrenamtlichen

...