Lorsch. Der Lorscher ADFC lädt morgen (29.) von 10 bis 12 Uhr zur Unterschriftenaktion ein vor dem Alten Rathaus zum Thema Verkehrswende in Hessen. Interessierte können sich dort über die Ziele des Verkehrswendegesetzes informieren, mit ihrer Unterschrift den Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens unterstützen und so zur Verkehrswende, guter Mobilität und höherer Lebensqualität in den Kommunen beitragen, so Wim Roukens. red

