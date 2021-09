Infostand der AfD in Lorsch

Lorsch. Der Kreisverband der AfD ist am kommenden Samstag (18.) mit einem Infostand in Lorsch präsent. Darauf weist Karsten Bletzer, Vorsitzender der AfD Bergstraße und Vorsitzender AfD-Fraktion hin. In der Zeit zwischen 9.30 und 14 Uhr gibt es die Möglichkeit, sich vor dem alten Rathaus in Lorsch über Positionen und Ziele der „Alternative für Deutschland“ zu informieren und ins Gespräch zu kommen.

„Wir sprechen auch bewusst jene Bürger an, welche der AfD kritisch gegenüber stehen“, so Bletzer, der für . red