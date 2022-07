Lorsch. Auch 2023 werden viele junge Lorscher ihre Erstkommunion feiern. Die Familien, die laut Jahrgang ihrer Kinder im kommenden Jahr an der Reihe wären, wurden jetzt von der katholischen Pfarrgemeinde angeschrieben und auf den Infoabend für den Erstkommunionkurs hingewiesen. Zur Erinnerung teilt das Pfarrbüro von St. Nazarius mit: Der Infoabend findet am 27. Juli (Mittwoch) um 19 Uhr in der Kirche statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1