Die derzeit in der Zehntscheune laufende Ausstellung „Geschichte schöpfen – Quellen aus einem Brunnen“ zeigt auch einen sogenannten Atzmann. Die in Fragmenten erhaltene kopflose Skulptur aus dem 13. Jahrhundert gilt als ein spektakulärer Fund. Der steinerne Pultträger in Gestalt eines Diakons diente in der ehemaligen Nazarius-Basilika kirchlicher Liturgie, bevor er zerschlagen und als

...