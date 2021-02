Lorsch. Wie gehen die Bürger in Zwevegem, der Lorscher Partnerstadt in Belgien, mit der Pandemie um? Leiden die Menschen in Zwevegem auch unter einem Lockdown? Wie sieht der Alltag für junge Familien aus? Der Bergsträßer Anzeiger hat bei Yvan Nys, dem Sprecher der Partnerschaft in Belgien, und dem Bürgermeister Marc Doutreluingne nachgefragt.

Friseursalons machen wieder auf

Die Geschäfte waren während der ersten Sperrzeit im Frühjahr 2020 geschlossen, jetzt – Anfang Februar – sind sie geöffnet. Die Gastronomie ist bis voraussichtlich Ende Februar oder Ende März geschlossen.

Das künftige Corona-Impfzentrum in Zwevegem. © Parzinger

Die Friseure aber dürfen – nach monatelanger Schließung – ab nächster Woche wieder ihre Salons öffnen. Für die Gastronomie sind derzeit nur Bestellungen zum Mitnehmen erlaubt, berichten die beiden.

Die Grundschulen sind geöffnet, aber die Sekundar- und Hochschulbildung folgen der digitalen Unterrichtsweise. Unternehmen wird empfohlen, so viel wie möglich Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen – und das wird auch gut befolgt, erklären die Belgier.

In der zweiten Welle gab es einen größeren Ausbruch in einem Pflegeheim, berichtet Nys. Dies ist nun wieder unter Kontrolle. Vorige Woche traten vermehrt Probleme in einer Schule auf. Jeder wurde dann dort getestet. 94 Neuinfektionen in 14 Tagen wurden vermerkt.

In Zwevegem wird es ein Impfzentrum geben. Es wird voraussichtlich ab dem 1. März betriebsbereit sein. Die Einwohner von Avelgem und Spiere Helkijn werden auch in Zwevegem geimpft. „Wir sind sehr froh, ein Impfzentrum in Zwevegem zu haben, damit die Einwohner nicht weit reisen müssen“, heißt es aus der Lorscher Partnerstadt.

Das Impfzentrum befindet sich in der ehemaligen Kirche St. Paulus, die schon seit einiger Zeit leer steht und nicht mehr als Gotteshaus genutzt wird. Reservierung für die Impfung können entweder online oder über ein Callcenter vorgenommen werden.

Bis November sollen alle dran sein

Auch in Zwevegem sollen ältere Menschen, ab einem Alter ab 65 Jahren zuerst an der Reihe sein. Dann folgen jüngere Risikogruppen. Ziel ist es, dass jede Person über 18 Jahren bis zum 1. November geimpft ist. Alles hängt natürlich auch in Belgien von der Verfügbarkeit von Impfstoffen ab.

Die Bevölkerung sei überwiegend zufrieden mit den Maßnahmen, so Yvan Nys und Marc Doutreluingne. Es bestehe eine große Motivation, diese einzuhalten. Alle hofften, dass sich die Situation bald bessern werde, auch wegen der Impfungen der Bevölkerung. par