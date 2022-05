In Lorsch wird diesmal auf der Straße getanzt

Lorsch. „Voll und wuselig wie in einem Bienenstock wird es in diesem Jahr endlich wieder beim Lorscher Frühlingsmarkt zugehen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt, die zum Fest am kommenden Wochenende einlädt. Nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause verwandelt sich die Innenstadt am 14. und 15. Mai in ein buntes Marktgeschehen. Besucher sind willkommen.

Aus dem Programm Der Frühlingsmarkt beginnt am Samstag und Sonntag je um 11 Uhr. Für die Musik sorgen am Samstag Musikzug Laurissa um 12 Uhr, BlechHolz Blos’n um 13 Uhr, die Coverband I Nobili um 14 Uhr, Vronis Tanzstudio um 15 Uhr, das Mädchen mit dem Kontrabass um 15 Uhr im Pfingstrosengarten, Takt-Fest um 16 Uhr, die Bürger-Funken um 17 Uhr, Sound Factory zum Abschluss um 18 Uhr. Den Sonntag (15.) eröffnen musikalisch „Evas Apfel“ um 11 Uhr, Emajamaa um 13 und 15 Uhr, Vronis Tanzstudio um 15 Uhr, Tanzsportgarde der Bürger-Funken Ü15 um 16 Uhr, Bonanzaz um 17 Uhr. Zu jeder vollen Stunde zwischen 12 und 17 Uhr kann man an beiden Tagen „Stundengedichten“ am Benediktinerplatz zuhören. Dazu kann man die beliebte eritreische Kaffeezeremonie genießen. Der Frauenbund lädt am Samstag von 8-14 Uhr zum Flohmarkt um die Kirche St. Nazarius ein, eine Bonsai-Ausstellung kann man an zwei Tagen im Palais von Hausen bewundern. Eine Ringelnatz-Lesung mit Berthold Mäurer wird am Sonntag um 16 Uhr im Paul-Schnitzer-Saal geboten. Ein Clown wirbelt am Sonntag ab 12 Uhr über die Marktmeile, ein „Baby-Elephant“ ist am Samstag um 12 Uhr auf dem Marktplatz unterwegs. Führungen im Pfingstrosengarten werden am Samstag um 14 Uhr, am Sonntag um 14, 15 und 16 Uhr geboten. Am Sonntag um 18 Uhr werden die Gewinner der Einzelhandels-Rallye an der Torhalle gezogen. sch

Zum Frühlingsmarkt gehören auch wieder die Pfingstrosentage und das Bienen- und Dichterfest sowie ein verkaufsoffener Sonntag. Verbunden mit dem Fest wird außerdem eine Premiere: der erste Klimatag in Lorsch.

Einschneidendste Änderung im Vergleich zu den vorherigen Frühlingsmärkten ist, dass es diesmal keine zentrale Bühne geben wird. Schließlich ist die Pandemie noch nicht beendet. Auf Live-Musik verzichtet wird am Wochenende natürlich dennoch nicht. „Lorscher Vereine werden durch die Straßen tanzen, Pauken und Trompeten zwischen den Ständen dröhnen und an der ein oder anderen Ecke wird auch ein Clown zu finden sein“, kündigt Kim Brunner aus der Lorscher Stadtverwaltung an, die hauptverantwortlich für die Organisation des Marktes zuständig ist.

Beim ersten großen Fest, das nach zweijähriger Pause wieder weitgehend normal gefeiert wird, setze man auf Vorsicht. „Das bedeutet aber nicht, dass die Besucher Abstriche machen müssen! Schunkeln, Tanzen und auch Mitsingen sind wieder erlaubt und gewünscht“, heißt es von den Organisatoren.

Auch die Marktzeiten sind etwas verkürzt. Die letzten Programmpunkte an beiden Tagen starten um 18 Uhr.

An Vielfalt, Abwechslung und zahlreichen Aktionen wird jedoch nicht gespart, wird in Lorsch versprochen. Das Bienen- und Dichterfest wird man wie gewohnt auf dem Benediktinerplatz finden. Hier dreht sich alles um die schwarz-gelben Insekten und deren Honig. Für Kinder gibt es an beiden Tagen eine Mitmachaktion. Es dürfen Holzbienen und Holzblumen bemalt, gestaltet und dann mit nach Hause in den eigenen Garten genommen werden. Die Aktion kostet die Teilnehmer nichts – es wird eine Spendenbox aufgestellt werden, der Erlös soll geflüchteten und vom Krieg betroffenen Kindern aus der Ukraine zugutekommen.

Parallel zum Frühlingsmarkt laufen die Pfingstrosentage. Zu Füßen des blühenden Pfingstrosengartens unterhalb der evangelischen Kirche am Wingertsberg erstreckt sich die Naturmeile mit Kunsthandwerkern, einem Café und einem Pfingstrosenverkauf. Am Stand der ehrenamtlichen Gärtnerinnen aus dem Pfingstrosenprojekt kann man sich auch einfinden, wenn man an einer Führung teilnehmen möchte.

Neu: Tipps zum Klimaschutz

Neu am Sonntag ist der Klimatag, mit dem der Marktbereich weiter bis um den Kaiser-Wilhelm-Platz wächst. Hier kann man sich unter dem Motto „Klimaschutz zum Anfassen und Ausprobieren“ über die Möglichkeiten informieren und beraten lassen, wie sich Klimaschutz in den Alltag integrieren lässt. Eine Radtour startet zudem um 14 Uhr.

Der Lorscher Einzelhandel lädt außerdem ab 13 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Preise gewinnen bei der Rallye

Bei einer Teilnahme an einer neuen Einzelhandelsrallye winken schöne Preise aus dem Lorscher Einzelhandel für die Gewinner. So darf sich der Erstplatzierte über einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro freuen. sch/red