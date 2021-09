Die Lorscher Kerb – der Termin steht am kommenden Wochenende (18./19.) an – war ein Thema auch in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstagabend. Auf der Tagesordnung war die Veranstaltung zwar nicht als Punkt aufgeführt, für die Grünen-Fraktion fragte aber Matthias Schimpf nach dem neuesten Sachstand, nachdem das Corona-Kabinett getagt hatte. Bürgermeister Christian Schönung

...