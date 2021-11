In der Schulstraße kam es am vergangenen Freitag gegen 13 Uhr in Höhe der Hausnummer 6 zu einer Verkehrsunfallflucht. Das teilte die Polizei gestern mit.

Ein bislang unbekannter Fahrer – der vermutlich einen weißen Transporter mit offener Ladefläche steuerte – beschädigte einen weißen VW Crafter. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als

...