Der Außenraum für den Jugendtreff am Wingertsberg soll im Süden gestaltet werden. Dieser verfüge zwar dort nicht über die Größe wie am aktuellen Standort in der Sachsenbuckelstraße, hieß es von der Verwaltung zum Nutzungs- und Freiraumkonzept der Nibelungenhalle. Bewegungsmöglichkeiten im Außenbereich seien aber gleichwohl möglich. Ferienspiele allerdings werden am Wingertsberg nicht möglich sein. Dafür könnten aber andere Plätze genutzt werden. Vorgeschlagen wurde etwa das Straßenbaudepot.

Matthias Schimpf (Grüne) erinnerte daran, dass in Bensheim meist die größten Ferienspiele in der Region veranstaltet werden. Ein großer Außenbereich am Jugendtreff sei für die Ausrichtung keine zwingende Voraussetzung. sch