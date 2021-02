Lorsch. Im Haus von Dirk Sander, Spitzenkandidat der Lorscher SPD für die Kommunalwahl, wird manchmal Tagalog gesprochen. Seine Ehefrau Esperanza Sander ist nämlich in Quezon, einer großen Stadt auf den Philippinen geboren. Wenn sie mit Verwandten daheim telefoniert, dann wechselt sie natürlich vom Deutschen in die in Lorsch selten zu hörende Muttersprache. Als Zuhörer könne er ihrer Kommunikation gut folgen, aktiv beherrsche er die Hauptsprache der Philippinen aber kaum, sagt Dirk Sander. Auch er aber spricht daheim nicht nur Deutsch. Im Home-Office gehört für ihn Englisch zum Alltag.

AdUnit urban-intext1

Der 51-Jährige ist IT-Manager. Üblicherweise arbeitet er in einem Büro in Ludwigshafen für ein großes Chemieunternehmen. Seit der Corona-Krise aber erledigt Sander, wie viele andere Kollegen auch, viele Aufgaben vom Schreibtisch zuhause. Die eigentlichen Büroräume habe er inzwischen seit fast einem Jahr nicht mehr betreten. Von Lorsch aus ist er nun mit aller Welt verbunden. Das funktioniert gut. Die beruflichen Reisen, etwa nach China, die ohne die Pandemie selbstverständlich dazugehört hätten, sind allerdings abgesagt.

Keine Info-Stände Alle fünf derzeit in der Lorscher ... Keine Info-Stände Alle fünf derzeit in der Lorscher Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen - CDU, SPD, PWL, Grüne und FDP - treten bei der Kommunalwahl am 14. März erneut an. Die üblichen Möglichkei ten für die Bewerber, sich und ihre

„Es fehlt das persönliche Gespräch“, diese Erfahrung teilt Sander mit allen, die gezwungenermaßen schon lange fast nur noch in den eigenen vier Wänden arbeiten. Auch als Kommunalpolitiker vermisst er die Gelegenheiten für direkte Begegnungen mit Menschen. Zur Politik ist er schließlich auch selbst über persönliche Erfahrungen gekommen. „Prägend“ nennt Sander dabei den Sozialdemokraten Jochen Franke. Der engagierte Lehrer habe ihn einst an der Werner-von-Siemens-Schule für die Mitarbeit bei der Schülerzeitung gewonnen.

Politik im Elternhaus erlebt

Entscheidend für das Interesse an der Politik war aber natürlich auch das Elternhaus. Dirk Sander ist der Sohn von Brigitte und Hans Jürgen Sander. Beide sind seit Jahrzehnten in verantwortlichen Funktionen für die SPD aktiv. Ihre damaligen Initiativen, für Ferienspiele und einen Abenteuerspielplatz, hat er schon als Kind hautnah mitbekommen. Bereits im Alter von 16 Jahren ist Dirk Sander in die Partei eingetreten. Wann er erstmals für die Stadtverordnetenversammlung kandidierte, weiß er auf die Schnelle nicht zu sagen. Bereut habe er sein Engagement jedenfalls noch nie, betont er. Mit Ausnahme der sechs Jahre, in denen er in der Schweiz arbeitete, hat sich Dirk Sander für die SPD in Lorsch einbinden lassen. Seit einigen Jahren führt er die Fraktion an, die derzeit acht Sitze in der Stadtverordnetenversammlung inne hat. Seine Familie akzeptiere seine ehrenamtliche Arbeit, sagt er. Seine fast 15 Jahre alte Tochter teilt sein großes Interesse an Politik bislang zwar nicht. Ehefrau Esperanza aber kandidiert am 14. März ebenfalls. Die Krankenschwester ist für die Wahl zum ersten Ausländerbeirat in Lorsch auf Platz zwei der neuen „Internationalen Liste“ gesetzt.

AdUnit urban-intext2

„Lorsch ist eine schöne Stadt“, weiß Dirk Sander. Weil das so bleiben soll und sich einiges verbessern lasse, deshalb arbeitet er politisch mit. Die SPD habe zu wichtigen anstehenden Projekten Stellung bezogen. Gut sei, dass die jahrelange Forderung der SPD für mehr sozialen Wohnungsbau nun allseits geteilt werde. Bei der Nibelungenhalle werde aber viel Geld in ein „marodes Gebäude“ investiert, befürchtet Sander etwa am Wingertsberg eine nicht-wirtschaftliche Lösung bei der geplanten Sanierung. Besser wäre es, einen Abbruch mittels eines echten Kostenvergleichs zu prüfen und dann eine Entscheidung zu treffen.

Arbeit für die Kläranlage

Beim geplanten Jugendzentrum, das unterhalb der Nibelungenhalle eingerichtet werden soll, gibt es noch kein Konzept für die künftige Jugendarbeit, kritisiert er: „Würde ich in einer Firma auf diese Weise Projekte machen, wäre ich wohl arbeitslos.“ In der gerade aufgebrochenen Diskussion um die Zukunft der Lorscher Kläranlage kann Sander insofern besonders gut mitreden, als er selbst sogar schon einmal bei einer Kläranlage gearbeitet hat, im Rahmen seiner Ausbildung zum Chemikanten.

Engagiert für die Leichtathletik.

AdUnit urban-intext3

In der verbleibenden Freizeit geht Sander gerne mit dem Hund spazieren und widmet sich der Gartenarbeit. Er kocht auch gern – von der internationalen Küche bis zur klassischen Weihnachtsgans oder auch mal „was der Kühlschrank gerade hergibt“. Würde er nicht ehrenamtlich politisch tätig sein, dann würde er wohl etwas mehr Sport machen, meint Sander. Früher war er ein begeisterter 800-Meter-Läufer, weiterhin ist er Mitglied der DLRG und Vorsitzender des Fördervereins der Olympia-Leichtathleten. Auch im Elternbeirat der Siemens-Schule ist er tätig. Im traditionell von der CDU geprägten Lorsch ist es für die SPD nicht immer einfach. Sehr viel mehr Zeit für Sport dürfte er in den kommenden fünf Jahren aber nicht haben. „Ich bin einfach ein politischer Mensch“, sagt SPD-Spitzenkandidat Dirk Sander.