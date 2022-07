Im Lorscher Waldschwimmbad wird am Wochenende gefeiert. „Pool and Sound Festival“ heißt die zweitägige Veranstaltung, die am Samstag (16.) und Sonntag (17.) aus Anlass des Freibad-Jubiläums ausgerichtet wird. Seit 1970 gibt es das Schwimmbad in Lorsch. Das 50-jährige Bestehen hatte natürlich bereits 2020 gewürdigt werden sollen, musste jedoch wegen Corona zwei Mal verschoben werden. Jetzt aber

...