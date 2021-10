Lorsch. Am Donnerstag, 21. Oktober, laden die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen (SG) in Lorsch zu einem Vortrag von Kai. R. Mathieu ein, der von 1982 bis 2003 Direktor der SG war. In dieser Funktion trieb er nicht nur wichtige Restaurierungsmaßnahmen, Grabungskampagnen und die Neugestaltung des Klostergeländes in Lorsch voran, sondern bereitete dem Kloster auch den Weg zu seinem Status als Unesco-Welterbestätte, den es seit 30 Jahren inne hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vortrag mit dem Titel „Im Dienste des Kulturerbes: Lernen – ein Leben lang. Ein persönlicher Rückblick (1982-2003)” findet am Donnerstag um 18.30 Uhr im Museumszentrum statt und ist Teil der Veranstaltungsreihe anlässlich des 30-Jahre-Welterbe-Jubiläums. Mathieu skizziert seinen persönlichen Werdegang und erläutert die Entwicklungen des Klosters Lorsch hin zu einer weit über Hessen hinaus bekannten und bedeutenden Sehenswürdigkeit.

Es gelten die 3G-Regel und die allgemeinen Corona-Virus-Schutzmaßnahmen des Landes Hessen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter buchung@kloster-lorsch.de oder telefonisch unter 06251/869200. Auch für den folgenden Vortrag ist eine Registrierung nötig.

Am 18. November um 18.30 Uhr hält dann Dorothea Redeker, die ehemalige Vorsitzende des Kuratoriums Welterbe Kloster Lorsch, einen Vortrag zum Thema “Vermittlung ist (fast?) alles. Über ein wegweisendes Modell am Kloster Lorsch (2008-2015)”. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2