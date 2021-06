Im Coronajahr Gold und Silber geholt

Lorsch. Viele Sportler leiden schon lange unter den Corona-Auflagen. Wettkämpfe fielen weitgehend aus, Training war nur eingeschränkt möglich. Für Lisa Rauch war das vorige Jahr, sportlich gesehen, dennoch eines der besten. Das sagt die Tennisspielerin, die für den TCO Lorsch startet, und verweist auf ihre jüngsten Turnier-Siege. Sie wurde bei den Damen 30 Deutsche Meisterin im Doppel und Vize-Meisterin im Einzel. Erstmals ist die erfolgreiche Athletin bei der Sportlerehrung der Stadt Lorsch nun auch für den Titel „Sportlerin des Jahres“ nominiert.

AdUnit urban-intext1

Die Zwangspausen durch Corona im üblichen Spielbetrieb auszuhalten, fiel der Athletin in den vergangenen Monaten nicht ganz so schwer. Die größere Ruhe kam ihr sogar etwas entgegen. Lisa Rauch, die 2019 TCO-Trainer Alexander Rauch heiratete, erwartet nämlich Nachwuchs. Tennis habe sie noch bis über die Mitte der Schwangerschaft spielen können, so die werdende Mutter. Mit Blick auf das Baby hat die 30-Jährige dabei aber natürlich ein paar Gänge zurückgeschaltet.

Zurückgekämpft an die Spitze

Lisa Rauch, die für den TCO Lorsch startet, hat 2020 den Titel als Deutsche Meisterin im Doppel bei den Damen 30 erkämpft, im Einzel wurde sie Vize-Meisterin. © Rauch

Mit verletzungsbedingten Auszeiten, die Lisa Rauch früher erleben musste, ist die Pause jetzt in keiner Weise zu vergleichen. Es ist ein „Wunschkind“, freut sich Lisa Rauch, geborene Brinkmann, darauf, dass sie ihr erstes Kind schon in wenigen Tagen in den Armen halten wird. Die vorausgegangene lange Pause mit dreimaliger Schulter-Operation, die sie vor einigen Jahren durchmachen musste und die ihre sportlichen Ambitionen beinahe zunichte gemacht hätten, hat sie sich dagegen keinen Moment lang herbeigewünscht. „Es hat lange gedauert, aber ich habe mich zurückgekämpft“, berichtet die Sportlerin nicht ohne Stolz. Längst nicht jeder Arzt habe damit gerechnet, dass sie ihre Karriere würde fortsetzen können.

„Tennis ist viel Kopfsache“, unterstreicht die Athletin, die vom Kindergartenalter an auf dem Platz war. Die gebürtige Baden-Badenerin, die in Darmstadt aufgewachsen ist, stammt aus einer sportbegeisterten Familie. Ihre Eltern und ihr Bruder spielten ebenfalls alle auf Regional- beziehungsweise Landesliga-Niveau Tennis. Lisa Rauch war schon als Jugendliche Hessenmeisterin, gehörte bald zum Landeskader und zu den Top Fünf in Deutschland.

AdUnit urban-intext2

In der Weltrangliste war sie anschließend auch im Damenbereich vertreten, spielte in der zweiten Bundesliga, schlug mit Andrea Petkovic auf und sammelte internationale Erfolge. Täglich viele Stunden in der Halle oder auf dem Platz hart zu trainieren und am Wochenende Turniere zu spielen – für Rauch war das jahrelang Alltag. Zahlreiche Reisen für Turniere auch außerhalb Europas kamen selbstverständlich dazu. Man müsse sehr, sehr viel reisen, wenn man professionell spielen will.

Unterrichten, laufen, coachen

Ihre langjährige Erfahrung gibt Rauch an Sportinteressierte weiter. Sie hat mehrere Trainerlizenzen und gibt Tennisunterricht. Die junge Frau hat sich außerdem zum Medizinischen Fitnesstrainer ausbilden lassen und ist in einem Fitnessstudio in Darmstadt als Coach angestellt.

AdUnit urban-intext3

Kurz bevor sich Corona ausbreitete, absolvierte die Tennisspielerin ihren ersten Halbmarathon. Ihr Ziel war es, die 21 Kilometer unter zwei Stunden zu laufen – und das schaffte sie problemlos. Eine Stunde und 47 Minuten benötigte sie bei der Premiere. Der Dämmermarathon, den Lisa Rauch im Jahr darauf ausprobieren wollte, wurde wegen der Pandemie aber abgesagt.

AdUnit urban-intext4

Nur laufen ist für eine Vollblut-Tennisspielerin wie Lisa Rauch sowieso etwas „langweilig“, gibt sie zu. Steht sie auf dem Court in einem spannenden Match, dann kämpfe sie und gebe alles. Bei der Jungseniorinnen-Meisterschaft der Damen 30, bei der Lisa Rauch voriges Jahr an der Seite von Katharina Jacob Deutsche Meisterin im Doppel und Vizemeisterin im Einzel wurde, waren alle Kräfte gefordert. Der Weg bis zu den Titeln war alles andere als angenehm. Knapp vier Stunden dauerte der Finalkampf an einem Tag im August mit sengender Hitze.

Im Moment macht sich Lisa Rauch keinen Druck. Ihr Platz auf der deutschen Rangliste ist auf 180 eingefroren. Ab Ende des Jahres würde sie aber gerne wieder Turniere spielen wollen. Hochleistungssportlerinnen, die sich nach einer Babypause zurückmelden, gibt es schließlich längst jede Menge. Zu den bekanntesten Beispielen zählt US-Amerikanerin Serena Williams.

Rauch hat sich in vielen Weltranglisten- und internationalen Preisgeldturnieren bewährt und zahlreiche Titel gewonnen. Nominiert war die Spitzenathletin auch bei der Lorscher Sportlerwahl bereits. In der Kategorie „Sportlerin des Jahres“ ist sie aktuell zwar erstmals dabei, als Bewerberin im Team für die „Mannschaft des Jahres“ war Tennisspielerin Lisa Brinkmann mit ihren druckvollen Schlägen aber bereits 2018 vorgeschlagen.

Sollte sich ihr Kind einmal trotz tennisbegeisterter Eltern nicht für diese Sportart interessieren, sei das nicht schlimm, sagt Rauch. Sie selbst hofft, noch mehrere Jahre auf gewohnt hohem Niveau spielen zu können.