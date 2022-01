Neue Tafeln informieren an drei Standorten in Lorsch über die geplante ICE- und Güterneubautrasse und die Forderung der Region nach einem bergmännischen Tunnel. Unser Bild zeigt die Vorsitzenden von „Mensch vor Verkehr“ Reimund Strauch (r.), Jürgen Reiter (l.) und Bürgermeister Schönung bei der Tafel in der Nibelungenstraße.

© Neu