Häufig wurde das Helferteam um Organisator Stephan Straub in den vergangenen Monaten gefragt, ob es weitere Veranstaltungen in der Reihe „Offene Kirche“ geben wird. Zwei Jahre lang musste die in Lorsch sehr beliebte Reihe bekanntlich pausieren. Wegen der Corona-Pandemie war der Zugang zu Kirchenräumen längere Zeit überall streng reglementiert. In der Pfarrkirche St. Nazarius durften sich

...