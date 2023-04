Hunderte Besucher beim Schützenverein

Lorsch. Überwältigt von der Anzahl der Interessenten, die zum Ostereierschießen gekommen waren, schienen die rund 30 Helfer und Helferinnen vom Lorscher Schützenverein, die freiwillig die Organisation des Ostereierschießens organisiert hatten. Beachtet werden müsste auch die Zeit der Vorbereitung auf diese öffentliche Veranstaltung und die Nacharbeit für die Helfer, so der Vorsitzende Dr. Ralf Beyer über die zweitägige Wochenend-Veranstaltung. Die langjährige Vorsitzende Marga Rehn schätzte, dass am Samstag rund 500 und am Sonntag etwa 700 Schützen und Schützinnen gekommen seien.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie alle wollten mit einer Luftdruckwaffe, freihändig oder aufgelegt (ab 60 Jahren), bunte Ostereier schießen, auch wenn sie öfter in einer langen Warteschlange stehen mussten. Jugendliche und Erwachsene durften auch mit dem Kleinkalibergewehr, liegend aufgelegt, auf eine Entfernung von 50 Metern auf eine Scheibe schießen.

Für eine bestimmte Ringzahl erhielten sie einen goldenen Schoko-Osterhasen zur Belohnung. Mit den Luftdruckwaffen wurde mit Diabolos geschossen. Die Ergebnisse erschienen digital auf einem kleinen Monitor. Für jeden Treffer ins „Schwarze“ gab es dann ein buntes Osterei.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Schützenverein Letztes Ostereierschießen vor dem Abriss in Einhausen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Schützenverein Ostereier und Schoko-Hasen für treffsichere Lorscher Schützen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Schützenverein Lindenfels Ostereierschießen des Schützenvereins Lindenfels ist beliebt Mehr erfahren

Einige der Schützen schleppten drei oder sogar vier Zwölfer-Kartons mit Eiern nach Hause. Hatte jemand fünf Treffer im Schwarzen, bekam er noch zusätzlich ein Überraschungs-Ei.

Darüber freuten sich vor allem die Kinder, weil es ein Schoko-Ei war mit einer Spielzeug-Füllung. Das passierte öfter, da viele Familien mit größeren und kleineren Kindern den Weg ins Schützenhaus fanden.

Auch Dosenwerfen beliebt

Hier durften Kinder unter 14 Jahren mit einem Lichtgewehr (Laser) oder auch einer Lichtpistole, auf eine kleine Scheibe schießen. Michael Wiegand vom Vorstand des Lorscher Schützenvereins half unter anderem auch der neunjährigen Josephine beim Schießen mit dem Gewehr. Am Nebenstand traf der zehn Jahre alte Paul souverän mit der Laserpistole. Beide Kinder erhielten eine kleine Aufmerksamkeit, zum Beispiel eine Dose mit Seifenblasen und sie durften ihre Treffsicherheit auch im Dosenwerfen ausprobieren.

Hier reichte die sechs Jahre alte Maike den Kindern die Stoffbällchen zum Werfen und stellte auch die umgefallenen Dosen wieder auf. Unter anderem gehörten Kilian, Ania und Luna, drei Jugendliche, zu den erfolgreichen Ostereier-Schützen und Gewinnern von Schoko-Hasen.

Marga Rehn zählte die Ostereier ab und übergab die gefüllten Eierschachteln den jeweiligen erfolgreichen Schützen. Im Aufenthaltsraum durften sich die Gäste aus einer Vielzahl von Kuchen und Torten etwas aussuchen, dazu einen Kaffee trinken oder ein kühles Getränk an der Theke holen. Im Freien bot Udo an seinem Wagen unter anderem heiße Bratwurst an. ml