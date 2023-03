Gestern war meteoroligscher Frühlingsanfang. Der 1. März markiert jedes Jahr auch den Beginn der Brut- und Setzzeit. Wer in der Natur unterwegs ist, hat dann besondere Regeln zu beachten, heißt es in einer Mitteilung aus dem Stadthaus, die an das Bundesnaturschutzgesetz erinnert.

Demnach ist in der Zeit vom 1. März bis 30. September einiges verboten, zum Beispiel grundsätzlich der

...