Lorsch. Viele Lorscher werden auch in diesem Jahr dazu beitragen, Gedichte einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Die beliebte Aktion „Hoftorgedichte“ erfährt jedenfalls eine Neuauflage.

Bald blühen wieder Gedichte an den Hoftoren, erinnerte Gabi Dewald, Leiterin des Lorscher Kulturamts gestern. Dieses Mal stehen die ausgewählten Werke unter dem Motto „Aufblühen“.

Seit 2014 gehört die Poesie-Aktion, an der sich jeder Interessierte beteiligen kann, zum Kulturangebot der Stadt. Und auch wenn in der Corona-Krise so gut wie keine Veranstaltung möglich ist – Hoftorgedichte funktionieren.

Blumen, Frühling, ein Spaziergang

Wie funktioniert die Aktion? Zum Thema „Aufblühen“ werden nun passende Gedichte gesucht. Ob es dabei um Blüten oder Blumen geht, oder ob Menschen gemeint sind, die wieder aufblühen, wenn der Frühling kommt, ob das Wort ein Aufblühen im Miteinander meint oder durch ein schönes Ereignis oder nach einem Leiden oder einer Krankheit oder, ist unerheblich. Auch ein Gedicht über einen schönen Spaziergang oder eine aufheiternde Begegnung kann zum Thema passen – und sogar Gedichte, die nun wieder an Hoftoren „aufblühen“, erklärt Dewald.

Lieblingsgedicht einschicken

Wer ein solches Gedicht kennt, findet und möchte, dass es vielen Leuten bekannt wird, der schickt den Text per E-Mail oder Post ans Kulturamt in der Stiftstraße. Auch das Einwerfen der Zeilen am Kulturamtsbriefkasten ist möglich.

Es ist egal, ob das Gedicht von einer bekannten Dichterin oder einem unbekannten Lyriker stammt oder sogar von der einsendenden Person selbst verfasst wurde. Zu beachten ist aber der Einsendeschluss. Bis spätestens zum 6. April, dem Tag nach Ostermontag muss das „Aufblühen“-Gedicht beim Kulturamt sein. Neben dem Namen des jeweiligen Verfassers sollte auch der Namen desjenigen, der den Text einreicht sowie das Alter angeben werden, bitten die Kulturamtsmitarbeiter.

Im Kulturamt werden alle eingesandten Gedichte erfasst und dann – damit sie leicht zu lesen sind – im Plakat-Format ausgedruckt. Etwa Anfang Mai werden diese Plakate in der ganzen Stadt dann an verschiedene Hoftore gehängt. Auch dafür kann sich jeder melden – und das Angebot an Adressen war bislang immer groß.

„Mittlerweile gibt es viele Bürger, die sich ein Gedicht an ihrem Hoftor wünschen“, freut sich das Team vom Kulturamt über eine jährlich länger werdende Liste. Im Juni werden die Gedichte wieder eingesammelt. „Das letzte Mal waren es über 80“, berichtet Jana Lenhart. „Aber wenn jemand sein Hoftorgedicht behalten möchte, dann lassen wir es selbstverständlich dort, als kleines Dankeschön“, ergänzt sie.

Adressliste wird erstellt

Ähnlich wie bei der Fensterwunder-Aktion in der Weihnachtszeit lädt auch die Hoftor-Aktion zu Spaziergängen durch die Stadt ein – und dazu, an den jeweiligen Adressen Station zu machen. Auf den Spuren der Hoftorgedichte sollen so jede Menge poetischer Schätze zu entdecken und zu lesen sein. Deshalb werde es auch wieder eine Liste geben, in der alle Adressen aufgeführt sind, an denen es die Hoftor-Gedichte zu lesen gibt.

Ein Corona-konformes Vergnügen sind die poetischen Spaziergänge allemal, heißt es aus dem Kulturamt zu der bereits traditionellen Mitmach-Aktion.