Hörspielszenen schreiben

Lorsch. Noch heute sind Hörspiele ein faszinierendes Medium. In einem Workshop der Kreisvolkshochschule lernen Teilnehmer, wie man eine Hörspielszene schreibt und was man dabei beachten muss. Die entstandene Szene wird am zweiten Termin professionell aufgenommen – einzelne Sprechrollen und Geräusche inklusive.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Workshop läuft an zwei Terminen, und zwar samstags, am 19. und 26. März. Gearbeitet wird jeweils von 10 bis 16.30 Uhr in Lorsch im Tonstudio, Starkenburgring 11.

Weitere Auskünfte und die Anmeldung sind möglich unter Rufnummer 06251/17296-0 oder über www.kvhs-bergstrasse.de. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2