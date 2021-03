Lorsch. „Wenn eine Ehe 60 Jahre hält, ist es wichtig, verzeihen zu können“, erklärte der bekannte Lorscher SPD-Kommunalpolitiker und Ehrenstadtrat Werner Groß, als er jetzt im Kreis der Familie mit seiner Ehefrau Susanne das Fest der Diamanthochzeit feierte. Auch wenn das Paar gerne im großen Kreis gefeiert hätte, wegen Corona war das nicht möglich. „Wir feiern zwar gerne, halten aber nichts vom Nachfeiern“, unterstrich Werner Groß.

Werner Groß wurde 1935 in der Hirschstraße im damaligen Forsthaus als eines von vier Kindern der Försterfamilie Heinrich Groß geboren. Der Vater war 34 Jahre lang Revierförster und auch der Sohn hat diesen Beruf ergriffen. Beruflich war er einige Jahre im Raum Darmstadt tätig. In Roßdorf lernte er auch seine spätere Ehefrau Susanne, geborene Krämer, kennen. Sie war die Tochter eines Ehepaars, das dort das bekannte Gasthaus „Darmstädter Hof“ betrieb, mit Ballsaal und Metzgerei. Es war bekannt als „Kotelett-Krämer“.

Auf dem Kotelett-Pfad unterwegs

Susanne arbeitete im elterlichen Betrieb. Sie wird im September 85 Jahre alt. Zwischen Darmstadt und Roßdorf wanderten damals Spaziergänger auf einem rund sechs Kilometer langen Weg, dem „Kotelett-Pfad“, durch schattigen Buchenwald zum „Darmstädter Hof“. Susanne und Werner Groß heirateten am 2. Februar 1961 „an einem kalten Tag mit viel Sonnenschein“ in der evangelischen Kirche in Roßdorf. Gefeiert wurde mit viel Publikum, darunter auch die Jagdhornbläser, im Ballsaal des Gasthauses. Das Ehepaar zog 1971 nach Lorsch wo Werner Groß mit seinem Bruder in der Seehofstraße, neben dem Haus des Vaters, einen Mehrfamilien-Wohnblock gebaut hatte.

Freude auf bald vier Ur-Enkel

Die Familie vergrößerte sich durch eine Tochter und einen Sohn. Mittlerweile gehören fünf Enkelkinder und eine Ur-Enkelin dazu. Noch in diesem Jahr werden drei weitere Ur-Enkel, darunter ein Zwillingspaar, erwartet. Das Paar freut sich auf den Nachwuchs, „der die Linie der Familie Groß erhalten wird“, so Werner Groß. Beim Blick in die Zukunft hoffen sie, noch lange mit der Jugend zusammenleben zu können, ihrem Nachwuchs zur Seite zu stehen.

Susanne und Werner Groß sind Vereinsmenschen, die die Gemeinsamkeit mit Freunden vermissen. Susanne ist unter anderem Mitglied bei der Arbeiterwohlfahrt, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und als Listenführerin und Sängerin im Gesangverein Liederkranz. Auch wenn das in Corona-Zeiten nicht möglich sei, so erinnert sie sich gerne daran, dass sie mit ihrem Mann und Freunden seit mehr als 40 Jahren Canasta spiele. Angefangen hätten sie im Gasthaus „Schwanen“. Über das Engagement von Werner Groß zu berichten, hieße Eulen nach Athen tragen. Er ist seit 1968 Mitglied der SPD, hatte lange Jahre verschiedene Funktionen inne, unter anderem als Vorsitzender. Von 1972 bis 2003 war er aktiv als SPD-Stadtverordneter, auch als Erster Stadtrat.

Er ist Mitglied in mehr als 20 Vereinen, darunter Ehrenvorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald im Kreisverband Bergstraße. Groß hatte die Organisation 1980 mitbegründet und war seit dieser Zeit Mitglied des Vorstands. Nicht umsonst wird der Lorscher als „Förster mit Leib und Seele“ bezeichnet.

Für sein vielseitiges Engagement wurde Werner Groß mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Landesehrenbrief und dem Bundesverdienstkreuz.

Auch wenn sich das Lorscher Ehepaar inzwischen ein wenig aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hat, so ist es dennoch nicht untätig. Vor allem der Wald und die Jagd lassen den gelernten Förster nicht los. ml