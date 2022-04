„Was für ein schöner Anblick“, staunte manch ein Bürger beim abendlichen Spaziergang, der jetzt durch die Lorscher Innenstadt schlenderte. Denn am Pfarrer-Heinstadt-Weg zwischen Stadthaus und Kirche St. Nazarius in Lorsch erstrahlt die historische Le-Coteau-Laterne in neuem Glanz.

Geschenk aus der Partnerstadt

Die Witterung hatte dem einstigen Geschenk aus der Lorscher

...