Ebenso wie viele andere Vereine in der Region stand auch der Lorscher Vogelschutzverein vor wenigen Jahren vor einem großen Umbruch. Denn viele langjährige Mitglieder konnten aufgrund ihres Alters nicht mehr so aktiv mit anpacken wie gewohnt und es mangelte an Nachwuchs, der ausreichend Zeit mitbringen kann. Um den Verein und den vereinseigenen Vogelpark am Birkengarten für die Zukunft

...