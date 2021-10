Lorsch. Die Heckscheibe eines schwarzen 1er BMW wurde am Donnerstag auf einem Feldweg an der Landesstraße 3398 eingeschlagen. Die Täter nutzten die kurze Zeit, in der die Autofahrerin gegen 16.45 Uhr mit ihrem Hund spazieren gegangen war. Aus dem Auto wurden 40 Euro aus dem Portemonnaie gestohlen. Die Reparatur der Scheibe wird etwa 800 Euro ausmachen. Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim (Telefon: 06252 / 706-0) melden. pol

