Hans-Joachim Neumann aus Lorsch feierte seinen 80. Geburtstag

Lorsch. Not macht bekanntlich erfinderisch. Dass sich das alte Sprichwort auch in Zeiten der Corona-Pandemie bewährt, zeigte der kleine Empfang, den Hans-Joachim Neumann am vergangenen Freitag anlässlich seines 80. Geburtstages im Garten seines Hauses in der Kankorstraße organisierte.

Statt wie üblich Sekt und Häppchen im Wohnzimmer für die Gratulanten zu offerieren, gab es Glühwein und Bratwurst unter freiem Himmel. Ein Holzfeuer in der Feuerschale wärmte und schaffte ein schönes winterliches Ambiente. Und so stieß der Jubilar mit seinen Gästen, darunter auch Bürgermeister Christian Schönung, mit der Glühweintasse auf seinen runden Geburtstag an.

Am 10. Dezember 1941 wurde Hans-Joachim Neumann in Königsberg/Ostpreußen geboren. Im Jahre 1944 floh er mit seinen Pflegeeltern nach Zittau in Sachsen Anhalt. Im Jahre 1947 wurde er eingeschult und kam im Jahre 1948 in die Obhut seiner Großtante, die in Mölln in Schleswig-Holstein lebte. Nur zwei Jahre später schon wieder ein Ortswechsel für den kleinen Jungen und der Umzug nach Bergalben-Waldfischbach. Nach der Volksschule absolvierte Hans-Joachim Neumann die Ausbildung zum Maschinenschlosser und arbeite nur unterbrochen vom Wehrdienst bis 1968 in seinem erlernten Beruf. Im August wechselte er in den Versuchsreaktor Kahl am Main, um dort als Schichtschlosser zu arbeiten. Im Jahre 1970 heiratete er seine Frau Hedi, geborene Bernhard, mit der er im vergangenen Jahr die goldene Hochzeit feiern konnte. Beruflich schulte er sich weiter und legte erfolgreich die Meisterprüfung ab. Mit dem Wechsel zum Akw Biblis erfolgte auch der Umzug nach Biblis.

Seit 1978 wohnt das Ehepaar Neumann in Lorsch. Seit Juli 2003 ist Hans-Joachim Neumann Rentner und kann sich noch intensiver seiner großen Leidenschaft, dem Malen, widmen. Seit seiner Jugend begeistert sich Hans-Joachim Neumann für die Fotografie und das Malen und hatte bereits vor seinem Ruhestand Ausstellungen in einem Weingut in Gleisweiler und im Infozentrum des Akw Biblis.

In der Theatergemeinschaft Lorsch war er acht Jahre lang Bühnenmaler. Sein künstlerisches Talent hat er in den vergangenen Jahren in zahlreichen Ausstellungen gezeigt, darunter auch in der belgischen Partnerstadt Zwevegem und in der Galerie des Landratsamtes. Seit über 20 Jahren betreut er die „Dienstagsmaler“ – den Malkreis, der aus der der Initiative 50plus-aktiv an der Bergstraße hervorging. tn