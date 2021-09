Handtasche aus dem Auto geklaut

Lorsch. Nachdem sich bislang Unbekannte am Sonntagnachmittag (19.9.) an einem weißen Volkswagen auf einem Parkplatz in der Sachsenbuckelstraße zu schaffen machten, sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Besitzer stellte seinen Wagen gegen 15 Uhr am dortigen Waldrand ab. Als er von seinem Spaziergang gegen 17.30 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass Kriminelle eine Scheibe seines Wagens einschlugen und mehrere Gegenstände aus dem Innenraum entwendeten. Darunter befand sich unter anderem eine Handtasche des Herstellers "Louis Vuitton". Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang bittet das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor diesem Hintergrund gibt das Polizeipräsidium Südhessen allgemeine Verhaltenstipps beim Verlassen oder Abstellen des Fahrzeugs:

- Parken Sie hochwertige Fahrzeuge, wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports.

- Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

- Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein.

- Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.

- Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in ihrem Auto zurück. Auch vermeintliche Verstecke, wie beispielsweise der Koffer- oder Fußraum bieten keinerlei Schutz vor Dieben. Ein Auto ist kein Tresor! Schnell können diese "Verstecke" ausfindig gemacht und mit geringem Zeitaufwand Zurückgelassenes aus dem Fahrzeug gestohlen werden.