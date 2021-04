Handgranate in Lorsch gesprengt

Lorsch. Der Kampfmittelräumdienst hat am frühen Abend in Lorsch eine Handgranate gesprengt. Jugendliche hatten die Waffe der US-Armee am Skaterpark in der Nähe des Zugangs zur Hundewiese gefunden und die Polizei alarmiert. Die Hundewiese und der Skaterpark sowie die Umgebung wurden gesperrt. Gegen 18.25 Uhr sei die Handgranate problemlos auf einem nahegelegenen Feld gesprengt worden, berichtete die Polizei. Die Beamten warnten in dem Zusammenhang davor, bei Funden von Munition Vorsicht walten zu lassen. "Nehmen Sie die Gegenstände auf keinen Fall in die Hand und bringen Sie diese auch nicht in Ihr Haus. Bedenken Sie, dass Sie bei der kleinsten Bewegung den Zündmechanismus in Kraft setzen können."

