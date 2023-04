Gut besuchte Singstunden und ein modernes Repertoire

Lorsch. „Ich finde keinen Parkplatz / Ich komm‘ zu spät zu Dir, mein Schatz“, sangen Mitglieder der Gruppe Musix zur Eröffnung der Hauptversammlung im Paul-Schnitzer-Saal. Mit dem bekannten Song von Herbert Grönemeyer bewiesen die Aktiven des Gesangvereins nicht nur, dass sie geübte Stimmen haben, sondern nebenbei auch wieder einmal, dass ein Verein mit langer Tradition trotzdem auch sehr modern sein kann. Der Liederkranz, 1852 als Männerchor gegründet, ist der älteste Verein in Lorsch – sein Repertoire ist vielfältig.

Ehrungen



Bei der Hauptversammlung sprach der Liederkranz-Vorstand Ehrungen für treue fördernde Mitglieder aus. 25 Jahre Mitglied sind Ruth Halbritter, Peter Helmling, Gerlinde Jäger, Klaus Psik, Hans Schuchmann, Alfred und Hannelore Volk. 40 Jahre fördernd sind Reinhold Gärtner, Therese Gärtner, Andrea Jakob, Brigitte Rettig, Marcus Schmidt. 50 Jahre förderndes Mitglied ist Ludwig Brunnengräber. Er wurde zugleich Ehrenmitglied. Für 60 Jahre treue Mitgliedschaft wurde Peter Friedrich Helmling gedankt. sch

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung standen Vorstandswahlen, Ehrungen langjähriger Mitglieder, die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags für aktive Mitglieder sowie ein Blick auf vergangene und kommende Veranstaltungen. Zügig und in offener Abstimmung gingen die Wahlen vonstatten. Marion Roth-Hintz, die den Liederkranz seit 2021 als erste Frau an der Vereinsspitze führt, wurde ebenso einhellig wiedergewählt wie Sonja Kohl, die seit zwei Jahren als ihre Stellvertreterin fungiert.

Vollauf zufrieden zeigte sich die Versammlung auch mit der Arbeit von Rechnerin Karin Bohrer, die gleichfalls bestätigt wurde. Einen Wechsel gab es im Amt der Schriftführerin. Charlotte Steinert kandidiert nicht mehr für die Aufgabe. Für die 21 Jahre, die sie die Arbeit in der Vergangenheit übernommen hatte, gab es dankenden Applaus. Zur Nachfolgerin wurde die aus Heppenheim stammende Sängerin Stephanie Lenz gewählt.

Acht Beisitzer, ohne Sachverwalter

Das Team der Beisitzer erweiterte sich um eine Person auf jetzt acht Mitstreiter. Es bleibt ebenfalls fast ausschließlich weiblich besetzt. Rita Lodwig, Christiane Keil, Frauke Neundörfer, Birgit Steinbrecher, Anja Wetzel, Anneliese Parzinger und Hermann Heinbach gehören zu der Gruppe, neu dabei ist Stefanie Sanna. Vertreterin der fördernden Mitglieder ist, neu, Sabine Hoock.

Um ihren Ausstieg baten dagegen Erich Pogadl und Horst Steinert, die sich bislang in der Position als Sachverwalter für den Liederkranz einbrachten. Zuletzt habe es vergleichsweise wenig in dem Amt zu tun gegeben, argumentierten die beiden Mitglieder. Es werde künftig sicher möglich sein, dass die anfallende Arbeit auch ohne eigens ernannte Sachverwalter erledigt wird, meinten sie. Roth-Hintz erinnerte daran, dass die beiden Männer stets kräftig mit anpackten, wenn es zum Beispiel um die Arbeiten bei der Mitwirkung des Vereins bei Festen ging, zuletzt etwa im Rahmen der Bewirtschaftung der „blauen Buden“ in der Adventszeit. Die Versammlung dankte Pogadl und Steinert mit Beifall für ihr zuverlässiges bisheriges Engagement. Die Position der Sachverwalter bleibt nun unbesetzt.

Marion Roth-Hintz blickte auf besondere Vereinsereignisse des vergangenen Jahres zurück. Dazu zählten unter anderem ein Probenwochenende, das fachlich wertvolle Anregungen gab und die Chorgemeinschaft auch zusammengeschweißt habe, und der Auftritt mit den Joyful Voices in der Kirche St. Nazarius vor mehr als 300 Zuhörern. Dieser sei auch deshalb sehr gelungen, weil dank eines genehmigten Fördermittelantrags zudem in Technik investiert werden konnte.

Beim Freundschaftssingen in Einhausen habe der Lorscher Chor einen guten Eindruck hinterlassen, lobte Roth-Hintz ausdrücklich auch das moderne Programm, das man mitgebracht habe. Ein Dankeschön hat sich der Verein zudem verdient, als er für die Teilnehmer der beliebten Lorscher Grenzfahrt das Kuchenbacken übernommen hatte. Die Aktion trug auch dazu bei, die Vereinskasse aufzufüllen.

Mehrfach lobend erwähnt wurde Andreas Luca Beraldo. Er ist seit gut einem Jahr der Dirigent für beide Lorscher Liederkranz-Chöre und die Zusammenarbeit klappt prima. „Wir gehen gern in die Singstunde“, berichtete die Vereinsvorsitzende, dass die Termine gut besucht seien und die Versammlung bekräftigte das mit Beifall.

Applaus gab es nicht nur einmal auch für Klaus-Dieter Schmidt. Der Liederkranz-Präsident, 33 Jahre lang Vorsitzender, kümmert sich weiterhin sehr um den Gesangverein. Schmidt hält den Kontakt zu den Jubilaren und bei der Hauptversammlung konnte er in seiner Rede über jedes der zu ehrenden Mitglieder freundliche persönliche Worte sagen. Ohne die Förderer, ihre ideelle und praktische Unterstützung, sähe es in vielen Vereinen anders aus.

Schmidt dankte auch der Stadt Lorsch für gute Zusammenarbeit. In der Corona-Krise habe man zum Beispiel in die Nibelungenhalle ausweichen können, für die Hauptversammlung den Paul-Schnitzer-Saal nutzen können. Genau 40 Jahre liege der Umzug ins Giebauer Haus zurück. Stadtrat Klaus Schwab übermittelte Grüße von Bürgermeister Christian Schönung und gab den Dank des Magistrats an den Gesangverein zurück. Dieser sei ein Bestandteil und eine Bereicherung für Lorsch.

Künftig vier Euro Beitrag

Einstimmig wurde von der Hauptversammlung eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags beschlossen. Erstmals seit Einführung des Euro war sie nach Auffassung des Vorstands angebracht. Sie gilt nur für aktive Mitglieder. Vier statt drei Euro werden sie künftig im Monat bezahlen. Der Betrag für fördernde Mitglieder bleibt konstant bei 15 Euro im Jahr. Für die Musix kommen mit Blick auf eine Ausweitung der Singzeit und neue Noten zusätzlich zwölf Euro im Quartal hinzu. Ehrenmitglieder müssen keinen Mitgliederbeitrag entrichten, viele tun das dennoch weiter, um den Verein zu unterstützen, hieß es in der Versammlung dankend an deren Adresse.

Derzeit stehen noch nicht viele feste Veranstaltungstermine im Liederkranz-Kalender. Roth-Hintz erinnerte an die Auftritte der Musix am 30. September in Lautern und am 18. November in Zwingenberg. Sie warb zudem für den Besuch des Germania-Jubiläums. Die Lorscher Sänger feiern am 22. Juli im Depot.