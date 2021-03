Lorsch. „Wir haben uns deutlich verjüngt“, das sagt Christian Walter erfreut mit Blick auf das Team seiner PWL, das mit ihm als Spitzenkandidaten zur Kommunalwahl am 14. März antritt. Schon auf Platz zwei der Liste der Parteilosen Wählerschaft Lorsch ist eine Kandidatin zu finden, die das beweist: Gülay Kaya. Die junge Frau, die sich erstmals für einen Platz in der Lorscher Stadtverordnetenversammlung bewirbt, ist 34 Jahre alt.

AdUnit urban-intext1

Kommunalpolitik zählte bislang nicht zu den Hobbys von Gülay Kaya. „Skeptisch“ sei sie sogar zunächst gewesen, als sie gefragt wurde, ob sie sich ein Engagement vorstellen könnte, gibt sie offen zu. „Ich sage das, was ich empfinde“, erklärt sie. Sie war sich nicht sicher, ob das, was sich eine Neueinsteigerin unter politischer Arbeit vorstellt, immer mit einer vorgegebenen politischen Linie übereinstimmen würde.

Inzwischen aber hat sich Gülay Kaya intensiv mit den Zielen der Parteilosen Wähler beschäftigt, an Fraktionssitzungen teilgenommen, sich mit dem Haushalt befasst und festgestellt, dass sich einiges gestalten lässt – ohne die befürchteten engen Vorgaben zu bekommen. Die ehrenamtliche politische Arbeit beurteilt sie mittlerweile als „spannend“.

Am Wahlprogramm mitgearbeitet

Dass sie auf dem aussichtsreichen zweiten Platz kandidieren darf, freut die Bankkauffrau, die sich zur Bankbetriebswirtin fortgebildet hat. Mit Larissa Jakob ist zudem eine weitere junge Kollegin, ebenfalls Bankbetriebswirtin und Jahrgang 1987, weit vorne, auf Platz vier der PWL-Liste gesetzt. Das Wahlprogramm der Parteilosen Wählerschaft für die kommende Wahlzeit sei nicht von Politikern erarbeitet, die nicht mehr kandidieren, sondern auch unter der Mitarbeit der neuen Bewerber entstanden, sagt Kaya. Derzeit hält die PWL, die bei der vergangenen Kommunalwahl stark zulegen konnte, acht der insgesamt 37 Sitze im Stadtparlament.

AdUnit urban-intext2

Eine Herausforderung sei es, einen Wahlkampf in der Corona-Zeit zu führen, in der keine Veranstaltungen, keine direkten Kontakte mit Interessierten möglich sind. „Wir haben tolle Ideen“, sagt die Lorscherin aber für die PWL-Gruppe, die Lösungsmöglichkeiten gefunden habe. Sie habe helfen können, die sozialen Netzwerke zu bedienen, freut sich Kaya und verweist auf Beiträge in Facebook und auf Youtube. Auch die neue Homepage der PWL hebt sie hervor.

Gülay Kaya sei die „Digital-Chefin“, lobt Christian Walter die Arbeit der Nachwuchspolitikerin. Dass die Lorscherin ein Gewinn für die PWL ist, das hat der Spitzenkandidat schon vorher gewusst. Denn mit Kaya arbeitet der Bankkaufmann Walter auch beruflich schon länger zusammen. Sie haben denselben Arbeitgeber in Bensheim.

AdUnit urban-intext3

Auch im Personalrat sind beide engagiert. Ähnlich wie der PWL-Spitzenkandidat hat auch Kaya beruflich bedingt einige Jahre lang weitere Strecken zum Arbeitsplatz zurückgelegt. Nach der Ausbildung bei der Sparkasse in Darmstadt war sie als Kundenberaterin tätig. Auf das „ewige Pendeln“ wollte sie irgendwann verzichten. Mittlerweile ist sie schwerpunktmäßig für Lorsch und Einhausen zuständig.

AdUnit urban-intext4

In die Klosterstadt ist Gülay Kaya, die fließend Türkisch spricht, nicht zugezogen. Sie ist vielmehr „schon immer“ in Lorsch und dort aufgewachsen. Ihre Eltern betrieben in der Bahnhofstraße, an der Adresse, an der heute das Back- und Brauhaus steht, lange einen Imbiss. Pizza, Döner-Spezialitäten und Börek-Teigtaschen wurden dort unter anderem zubereitet.

Kochen zählt allerdings nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen der jungen Frau. Wenn sie Freizeit hat, verbringt sie diese gern im Fitnesscenter. Neben dem Krafttraining ist sie auch gerne draußen unterwegs, am liebsten mit dem Smartphone auf der Jagd nach Pokémons. Denn Gülay Kaya ist eine begeisterte Anhängerin von Pokémon-Go. Sie sei „sehr aktiv“ bei diesem Handy-Spiel dabei, sagt die Lorscherin. Zwei bis drei Stunden seien eine durchaus übliche Zeit, die sie in den Wettbewerb um die originellsten kleinen Monster investiere. Versteckte Pokémons zu finden, sei wie eine Art Geocaching, meint sie. Das Netzwerk der Freunde dieses Spiels, das virtuelle und reale Komponenten hat, ist international.

Kaya liest auch gerne. Fachratgeber ebenso wie historische Romane, zuletzt hat ihr ein Buch des italienischen Schriftstellers Luca Di Fulvio gefallen. Beim Lorscher Weihnachtsmarkt trat die junge Frau im vorigen Jahr als „Vorlese-Engel“ im digitalen Weihnachtszelt auf.

Das Auto tiefergelegt

Als neues Hobby habe sie vor Kurzem die Handarbeit Makramee für sich entdeckt, erzählt Kaya von der traditionellen Knüpftechnik. Dekorative Schlüsselanhänger hat sie so gefertigt. Auch ihr Auto hat Kaya verschönert. Aus optischen Gründen hat sie ihren A-Klasse-Wagen tiefergelegt.