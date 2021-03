Lorsch. Vor der Konditorei in der Römerstraße war die Warteschlange gestern Nachmittag wieder lang – deutlich länger als vor Lorscher Wahllokalen. Das heißt aber nicht, dass das Interesse an der Abstimmung gering gewesen wäre. Es haben nur sehr viel mehr Lorscher diesmal von daheim aus ihre Kreuzchen auf den Wahlschein gesetzt. Mehr als 4500 der rund 11 000 Wahlberechtigten hatten die Entscheidung, wie ihr Stadtparlament künftig personell zusammengesetzt sein soll, so schon vor dem gestrigen Wahltag getroffen. Vor fünf Jahren hatten nur rund 1700 Lorscher Briefwahl beantragt.

Beteiligung höher als 2016

Die Wahlbeteiligung litt wegen Corona nicht. Im Gegenteil. 2016 ging etwa jeder Zweite zur Wahl, 51 Prozent. Gestern erreichte sie sogar 54,3 Prozent. Mancher betrachtete den Gang ins Wahllokal als willkommene Abwechslung im tristen, weil völlig veranstaltungslosen Corona-Alltag. Sehr viel mehr als spazierengehen ist schließlich nicht erlaubt.

Ein Paar, das vor der Siemens-Schule geduldig mit Abstand auf den Einlass ins Wahllokal wartete, verbarg seine Überraschung nicht, als plötzlich zwei Frauen schnurstracks an ihm vorbei direkt ins Schulgebäude eilten: Hallo? Wieso wird sich nicht in die Warteschlange eingereiht? Die Frauen konnten aber klarmachen, dass sie keine Zeit verlieren durften. Es handelte sich um Wahlhelferinnen.

Linke und AfD in Lorsch nicht dabei

Erdrutschartige Veränderungen waren bei der Wahl für die Stadtverordnetenversammlung in Lorsch nicht erwartet worden, zumal genau die fünf Parteien und Wählergemeinschaften wieder antraten, die bisher schon das Ortsparlament bildeten. Linke und AfD etwa bewerben sich in Lorsch nicht. Der Wählerwille sorgt aber für einige Verschiebungen. Das Trendergebnis gestern ergab, dass die CDU aber auf jeden Fall klar die größte Fraktion in Lorsch bleibt. Deutlich haben die Grünen dazugewonnen. Die im amtierenden Ortsparlament nur viertstärkste Fraktion ist an SPD und PWL vorbeigezogen – und belegt nun Platz zwei.

Bei den gestern ermittelten Zahlen handelt es sich, wie in allen Kommunen, aber nur um die ausgezählten Listenstimmen. Die Trendergebnisse sind wegen ihrer begrenzten Aussagekraft daher mit Vorsicht zu behandeln. Morgen und am Dienstag erst werden die vielen Wahlscheine mit kumulierten und panaschierten Stimmen ausgewertet. Erst dann gibt´s ein Endergebnis.

„Dass wir zweitstärkste Kraft in Lorsch werden, kann man noch nicht sagen“, äußerte sich daher auch Matthias Schimpf (Grüne) gestern abwartend. „Wir haben deutlich zugelegt“, freute sich der Partei- und Fraktionschef aber über gut sechs Prozentpunkte mehr und kündigte an: „Es werden spannende Zeiten in Lorsch werden.“

Nicht zufrieden mit dem Ergebnis gestern zeigte sich Dirk Sander (SPD). Vor fünf Jahren hatte die SPD 22,5 Prozent der Stimmen erhalten und wurde zweitstärkste Kraft. „Unser Ziel war es, mehr als 20 Prozent zu erreichen“, erinnert der Fraktionschef. Die Grünen hätten einen „Riesensprung“ gemacht. Ein Trendergebnis sei aber dennoch sehr vorläufig, merkt Dirk Sander an.

Der PWL, die vor fünf Jahren große Zugewinne verbuchen konnte und 21,3 Prozent der Stimmen holte, gelang Ähnliches gestern nicht. Er sei „nicht enttäuscht“, betonte aber Christian Walter. Im Trendergebnis landete die Parteilose Wählerschaft zwar unter 20 Prozent, schaffte es aber trotzdem erneut auf den dritten Platz. Man sei mit einer stark verjüngten Mannschaft angetreten, erklärte der Fraktionschef. Etliche erfahrene „Stimmenbringer“ hätten nicht mehr kandidiert, weil sie sich in den politischen Ruhestand verabschiedeten.

Wir sind vorsichtig optimistisch“, dass wir unser Ergebnis halten können, sagte Klaus Wolff (FDP). Im amtierenden Parlament hat die FDP drei Sitze, im Trendergebnis zwei.

CDU: „Wir sind sehr zufrieden“

„Wir sind sehr zufrieden“, berichtete gestern CDU-Parteichef Alexander Löffelholz. Vor fünf Jahren war das Trendergebnis für die Christdemokraten mit 31 Prozent deutlich magerer ausgefallen. Die Ausgangslage gestern – 36,5 Prozent der Stimmen und 14 Sitze – freute ihn. „Wir hoffen, dass es noch mal nach oben geht“, wenn die kumulierten und panaschierten Wahlzettel ausgezählt werden. Man sei „vorsichtig optimistisch“. Groß sei die Freude bei der Lorscher CDU auch über den „fulminanten“ Sieg von Christian Engelhardt als Landrat.

Deutliche Mehrheit für Engelhardt

Bei der Landratswahl stimmte auch die große Mehrheit der Lorscher für den Amtsinhaber Christian Engelhardt (60 Prozent). Für Karsten Krug, der mehrere Jahre das Lorscher Hauptamt leitete, sprachen sich 26 Prozent aus. Im amtierenden Ortsparlament hat die CDU 13 Sitze, SPD und PWL jeweils acht, die Grünen fünf und die FDP drei Sitze. Die konstituierende Sitzung der neuen Versammlung ist am 22. April.