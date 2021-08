Grüne beantragten Mitfahrerbänke

Einhausen. Die Einhäuser Grünen freuen sich über die neu aufgestellten Mitfahrbänke in Einhausen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sven Lautenschläger erinnert daran, dass die Grünen schon im Mai 2018 einen entsprechenden Antrag gestellt hatten. Seinerzeit hatte man die Idee, zunächst nur die Bank an der katholischen Kirche umzuwidmen, um eine zusätzliche Verbindungsmöglichkeit nach Lorsch anzubieten. Jetzt stehen in Einhausen vier solcher Sitzgelegenheiten, auf denen es sich auf eine Mitfahrgelegenheit warten lässt: Die Standorte sind Hauptstraße, Schwanheimer Straße, Waldstraße (Knudi) und Mathildenstraße. In Lorsch sind es sieben Standorte. red/Bild: Grüne

