Bei vielen Flohmärkten an heißen Sommertagen gibt es zwar ein umfangreiches Angebot aber nur wenige Besucher, die wirklich etwas kaufen wollen. Sie gehen zwischen den Verkaufsständen hin und her, begutachten den einen oder anderen Gegenstand, nehmen ihn auch oft in die Hand oder fragen nach dem Preis. Zu einem realen Kauf kommt es aber eher selten.

Das war auch jetzt nicht viel anders

...