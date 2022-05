Ein neues Angebot für Familien wird gerade in Lorsch vorbereitet: Für Kinder und Jugendliche, die in den Sommerferien nicht in den Urlaub fahren können, soll es einen Ferienpass geben. Erstmals wollen die Kommunen Lorsch und Lampertheim diesen Pass gemeinsam anbieten.

Konzipiert wird der Ferienpass für Kinder und Teenager im Alter zwischen sechs und 17 Jahren, berichtet André Pfleger,

...