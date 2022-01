Gottesdienst mit Barockmusik

Lorsch. Die Ev. KirchengemeindeLorsch lädt am kommenden Sonntag zum Gottesdienst zur gewohnten Zeit um 10 Uhr in ihre Kirche auf dem Wingertsberg ein. Der Gottesdienst wird musikalisch von Ulrike Wollny, Altflöte, und MonikaVolk an der Orgel mitgestaltet. Sie werden Sätze aus einer Sonate von Michel Blavet, einem französischen Barockmusiker, spielen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die evangelische Kirchengemeinde in Lorsch lädt bis auf Weiteres zu allen Gottesdiensten gemäß der 3G-Regeln ein. Gottesdienstbesucher sollen einen Nachweis über den Impfstatus oder die Genesung mitbringen oder einen offiziellen Nachweis eines Bürgertestes (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden). Unter Beachtung der aktuellen Abstands- und Hygienevorgaben können bis zu 70 Menschen die Gottesdienste besuchen. Dazu bittet die Gemeinde um vorherige Anmeldung bis jeweils Samstag, 18 Uhr unter der Telefon-Nummer 06251-589333. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2