Mitte März haben meine Frau und ich sehr bewusst unsere „Goldene Hochzeit“ öffentlich in einem Gottesdienst gefeiert.

Es ging uns darum, ein „Licht in der Dunkelheit“ auszusenden, so Heinrich Bedford-Strohm , der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, jetzt in Blick auf Gottesdienste an Ostern.

An besagtem Gottesdienst in der Lorscher evangelischen Kirche haben 40 Personen mit Maske und unter Abstandswahrung teilgenommen.

Es ging uns nicht nur um die Familientradition: die Großeltern heirateten 1907 und nach 25 Jahren konnten sie die Silberne Hochzeit, das zeigt der Hochzeitskranz im Familienbesitz, feiern.

Die Goldene war ihnen wegen des Todes von Opa Römer nicht möglich (BA vom 17. März). In Zeiten der zahlreichen Corona-Toten ist es wichtig, „Licht in die Dunkelheit“ zu bringen und für „Trost und Hoffnung“ einzustehen.

Dirk Römer

Pfarrer i. R.

Lorsch