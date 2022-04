Glückwünsche für Werner Schmitt

Lorsch. „Herzlichen Glückwunsch zum runden Geburtstag“, hieß es jetzt bei Werner Schmitt in Lorsch. Der Rentner ist 80 Jahre alt geworden. Gefeiert wurde mit der Familie, mit Freunden sowie Bekannten, und das bei schönstem Frühlingswetter schon am späten Vormittag im Grünen hinter dem Haus.

Unterhaltsam ging es in der Runde zu, die Stimmung war bestens. Zeit zum Plaudern über einst und jetzt. Geboren wurde Werner Schmitt in Mannheim, groß geworden ist er in Heidelberg. Dort hat er auch seine erste Ausbildung in der Stadtverwaltung gemacht, war als Alternative zur Bundeswehrzeit im freiwilligen Polizeidienst, ging zu einem Pumpenhersteller und wechselte später in die EDV-Branche, wo er in verschiedenen Positionen und an verschiedene Orten tätig gewesen ist.

Seine Frau Angelika Schmitt lernte er 1969 im Sauerland kennen, drei Jahre später heiratete das Paar, das alsdann zwei Töchter großgezogen und heute zudem vier Enkelkinder hat. Nach Lorsch kamen Werner und Angelika Schmitt im Jahr 1983 durch Bekannte. Die Klosterstadt war und ist für sie ein wunderbares Daheim. Und Angelika Schmitt kochte dort viele Jahre im Kindergarten Viehweide.

Heute genießt das Ehepaar seinen Ruhestand, geht in den Sommermonaten schon früh zum Schwimmen ins Freibad und im Winter regelmäßig zur Gymnastik. Was fit hält. Zudem ist Werner Schmitt begeisterter Angler und als solcher Mitglied beim Heppenheimer Angelsportverein. thz